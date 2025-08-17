Ötztaler Teams erwischen ein Unentschieden







Spannende Derbyspiele in Umhausen: Umhausen vs. Längenfeld

In der malerischen Umgebung von Umhausen fanden kürzlich zwei spannende Derbys zwischen den örtlichen Fußballmannschaften Umhausen und Längenfeld statt. Diese leidenschaftlichen Begegnungen sind ein Highlight der Tiroler Liga und ziehen zahlreiche Fans an. Im ersten Spiel, das im Rahmen des TFV-Cups stattfand, gelang es den Gästen aus Längenfeld, durch einen 2:1-Sieg die nächste Runde zu erreichen. Die Tore für Längenfeld erzielten Nevio Reinstadler und Claudio Scheiber, während Umhausen durch ein Tor von Rafael Leiter in Führung ging.

Am darauffolgenden Samstag trafen die beiden Mannschaften erneut in der Tiroler Liga aufeinander. Dieses Mal endete das Spiel mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Rafael Leiter eröffnete die Partie in der 15. Minute, was die Hausherren jubeln ließ. Doch Längenfeld zeigte eine beeindruckende Reaktion: Nevio Reinstadler glich in der 38. Minute aus, und Claudio Scheiber brachte die Gäste in der 83. Minute mit 2:1 in Führung.

Zum Schluss drängte Umhausen auf den Ausgleich, und genau in der letzten Minute der regulären Spielzeit konnte Lukas Strigl mit einem Freistoß das 2:2 erzielen. Trainer und Spieler waren sich einig, dass das Spiel mit viel Leidenschaft und Dramatik geführt wurde. „Wir hatten beim Stand von 1:1 eine Tausenderchance, die das Spiel hätte drehen können. Aber letztlich können wir mit einem Punkt leben, besonders gegen einen Rivalen wie Längenfeld,“ kommentierte Umhausens Trainer nach dem Spiel.

Diese beiden Spiele zeigen nicht nur die sportliche Rivalität zwischen Umhausen und Längenfeld, sondern auch die zentrale Rolle, die Fußball im regionalen Gemeinschaftsleben spielt. Die Atmosphäre bei diesen Derbys ist von Spannung und Emotionen geprägt, was sie zu unvergesslichen Ereignissen für die Spieler und die zahlreich erschienenen Fans macht. In der Tiroler Liga bleibt der Wettbewerb spannend, und die nächsten Begegnungen werden mit großer Vorfreude erwartet.





