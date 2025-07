Ötztaler Wasser VERTIKAL: Buchpräsentation mit Klängen, Musik und Wasser

Ernst Lorenzi stellte sein 400 Seiten starkes Buch in Sölden vor, das eine einzigartige Verbindung zwischen Worten, Musik und dem Element Wasser schafft. Ein eindrucksvoller Abend endete mit viel Applaus.

SÖLDEN. In der Raiffeisenbank in Sölden wird der kulturelle Erbe des Ötztals lebendig. Historische Fotos aus der Region, zusammengetragen von Ernst Lorenzi für sein Werk Ötztaler Wasser VERTIKAL, wurden von Jazzmusik des New Yorker Musikers Franz Hackl begleitet. Diese harmonische Fusion von Bild und Klang bot den Gästen eine außergewöhnliche Sinneserfahrung.

Wunderstoff Wasser

Lorenzi präsentierte ein umfassendes Porträt des „Wunderstoffs“ Wasser, während das Auditorium begeistert den musikalischen Darbietungen von Hackl lauschte. In den letzten sechseinhalb Jahren hat Lorenzi seine Erfahrungen zusammengetragen, die in diesem fast 400 Seiten starken Werk ausführlich dargestellt werden. Mit einer Vielzahl von Perspektiven gibt der Fotograf Einblick in die Bedeutung des Ötztaler Grund-, Quell- und Schmelzwassers, das die Lebensader dieser Region darstellt.

Das Buch ist in zehn Kapitel unterteilt und bietet den Zuhörern einen Wow-Effekt, indem es verschiedene Blickwinkel zeigt – vom Panoramablick bis zu Nahaufnahmen. Das sprudelnde Wasser setzte den Takt und verwandelte das Fotobuch in ein Erlebnis, das musikalische, literarische und visuelle Komponenten vereint. Ein Zuschauer bemerkte, dass es sich in erster Linie um ein Heimatbuch und ein Kunstbuch handelt, das in jedes Museum gehört.

Für weitere Informationen zum Buch können Interessierte sich unter [email protected] wenden.

