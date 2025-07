ÖVI Immobilienakademie & WK Steiermark: Hochwertige, praxisnahe Aus- und Weiterbildungen

Die steirische Immobilienbranche erhält dank der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Steiermark sowie der ÖVI Immobilienakademie ein neues, vielfältiges Aus- und Weiterbildungsangebot. Dieses richtet sich gezielt an Berufsanfänger:innen, Quereinsteiger:innen sowie angehende Immobilientreuhänder:innen.

Ab September 2025 starten in Graz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Steiermark die neuen Kursangebote der ÖVI Immobilienakademie. In diesem hochwertigen, praxisorientierten Ausbildungsprogramm werden den Kursteilnehmer:innen umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die auf die Qualifikation als Maklerassistent:in, Verwalterassistent:in oder die Vorbereitung auf die Befähigungsprüfung abzielen. Diese Initiativen sind eine direkte Antwort auf die stetig wachsenden Anforderungen und Herausforderungen des Immobilienmarktes.

Drei Bildungswege für Immobilienkompetenz:



>> Maklerassistent:in

Dieser Kurs konzentriert sich auf praxisnahes Basiswissen rund um die Immobilienvermittlung, Kundenbetreuung sowie rechtliche Grundlagen. Die Absolvent:innen erwerben Fähigkeiten, die in der heutigen dynamischen Immobilienlandschaft unverzichtbar sind.

Schwerpunkte der Ausbildung:

• Der Immobilienmakler

• Grundbuch und seine Bedeutung

• Allgemeines Zivilrecht / Vertragsrecht

• Vermittlung von Bestandverträgen

• Bau- und Raumordnung / Planlesen

• Förderungen im Immobilienbereich

• Liegenschaftsbewertung und Marktanalyse

• Verkauf und Grundlagen des Wohnungseigentums

• Steuern und Abgaben im Immobiliensektor

• Bautechnik und Bauordnung

• Internet und Marketingstrategien

• Praktische Erfahrungen im Makeln

• Möglichkeit zur Zertifizierung als „Maklerassistent:in“ gemäß ON-Regel 43001-1

>> Verwalterassistent:in

Dieser Kurs befähigt zur Mitarbeit in der Hausverwaltung und legt Schwerpunkte auf Wohnungseigentumsrecht, Vertragswesen sowie Grundkenntnisse im Abrechnungswesen.

Schwerpunkte der Ausbildung:

• Immobilienmanagement

• Steuern und Abgaben im Verwaltungsbereich

• Grundbegriffe des Mietrechtsgesetzes (MRG)

• Bau- und Raumordnung / Pläne lesen

• Abrechnungen und Finanzierungsmodelle

• Grundbegriffe des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)

• Bautechnik und Bauverwaltung

• Wohnrecht in der Praxis

• Möglichkeit zur Zertifizierung als „Verwalterassistent:in“ gemäß ON-Regel 43002-1

>> Vorbereitungskurs Befähigungsprüfung

Dieser umfassende Lehrgang bereitet die Teilnehmenden auf die Meister- bzw. Befähigungsprüfung für Makler:innen, Verwalter:innen und Bauträger:innen vor und bildet die Voraussetzung für die selbstständige Berufsausübung in ganz Österreich.

Um den Kursteilnehmer:innen größtmögliche Flexibilität zu bieten, sind alle Lehrgänge modular aufgebaut. Die Kurse kombinieren Online-Unterricht mit Präsenzphasen in der Steiermark sowie begleitenden Lehrmaterialien, um eine umfassende Ausbildung zu gewährleisten.

Neue Karrierewege dank starkem Netzwerk

Die Teilnehmenden profitieren von dem langjährigen Fachwissen und der praxisnahen Didaktik der ÖVI Immobilienakademie sowie von der regionalen Unterstützung der Wirtschaftskammer Steiermark. Mit einem zukunftsorientierten Bildungsangebot wird die Qualität der Immobilienberufe erheblich gesteigert und den wachsenden Anforderungen der Branche Rechnung getragen. Diese Angebote richten sich an alle, die sich eine solide und rechtskonforme Ausbildung für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn wünschen.

Zu den aktuellen Lehrgängen:

• Start Maklerassistent:in am 24.09.2025

• Start Verwalterassistent:in am 24.09.2025

• Start Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung am 23.09.2025

Weitere Informationen:

• Zertifizierung: www.immobilienakademie.at/zertifizierung

• Immobilienzertifizierung: www.immozert.at