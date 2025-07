In einem inhaltlichen Prozess müssen sich politische Akteure mit zentralen Fragestellungen auseinandersetzen und klare Positionen beziehen. Ein Beispiel hierfür nannte Marchetti: „Was bedeutet der Leistungsbegriff in einer Zeit der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz?“ Zudem werfen der demografische Wandel und die internationale Kooperation in einer sich verändernden Weltordnung weitreichende Fragen auf.

Ein weiteres Thema ist die Situation der ÖVP in den Städten. Die Partei hat in Städten wie Salzburg, Dornbirn und Graz den Bürgermeisterposten verloren, was Marchetti als schmerzhaft bezeichnete. Im September ist ein Städte-Gipfel geplant, bei dem Vertreter aus allen Bundesländern zusammentreffen sollen. Ziel ist es, inhaltlich innovativer zu werden. Dabei betont Marchetti, dass konservative Politik auch in urbanen Gebieten funktionieren kann, indem man grundlegende gesellschaftliche Werte festhält. Besonders hinsichtlich der Integration äußert er, dass man „gewisse Dinge nicht einreißen lassen“ möchte, da sich die Struktur mancher Stadtviertel stark verändert hat. Bei der Wahl des Verkehrsmittels müsse die ÖVP außerdem umzudenken: „Wir sollten weg von ‚Mobilität ist ein ideologisches Statement‘ hin zu ‚Was ist einfach praktisch?‘“

Die aktuellen Umfrageergebnisse deuten auf eine Trendumkehr hin. Während die ÖVP zu Beginn des Jahres unter 20 Prozent lag, hat sie laut dem aktuellen APA-Wahltrend nun rund 22 Prozent erreicht. Die FPÖ hingegen fiel von knapp 38 auf 33 Prozent. Bundeskanzler Christian Stocker wird „natürlich“ auch bei der nächsten Wahl als ÖVP-Spitzenkandidat auftreten. Marchetti hebt hervor, dass Stocker mit seiner „professionellen, verbindlichen und besonnenen Art“ nicht nur langjährige ÖVP-Wähler anspricht. Die Dreierkoalition sei zudem bestrebt, „wirklich Reformen anzustoßen“, was sich in der Reformpartnerschaft mit den Bundesländern widerspiegelt.

Marchetti hat die FPÖ kürzlich scharf kritisiert, insbesondere nach dem gescheiterten Versuch einer Koalitionsbildung. Er stellte die Frage: „Was ist der Leistungsnachweis der FPÖ als Oppositionspartei?“ und verwies darauf, dass diese der Regierung nur einen „Fünfer“ ausgestellt habe. Zudem würden die Freiheitlichen Anfragen kopieren und einfach im Kreis versenden. Allein zu Corona hat die FPÖ 827 parlamentarische Anfragen gestellt. Im Rahmen der Reformpartnerschaft wird auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz an den Verhandlungstisch sitzen. Marchetti betont, dass man für einige Themen eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen müsse und dass ein Konstruktiver Beitrag der FPÖ notwendig sei, um Verantwortung zu übernehmen.

Die FPÖ hat zuletzt einen Untersuchungsausschuss zum Tod des Ex-Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek sowie zu verschiedenen Corona-Maßnahmen gefordert, was von den Koalitionsparteien zurückgewiesen wurde. Dieses Anliegen wird nun vom Verfassungsgerichtshof geprüft, wobei es um die Verfassungskonformität des Untersuchungsgegenstandes geht. Marchetti erklärte dazu: „Es geht nicht darum, ob es der ÖVP gefällt.“ Auf die Frage, ob die ÖVP einen eigenen U-Ausschuss gegen die FPÖ einberufen könnte, meinte er, dass dies in Erwägung gezogen werde, wenn es Anlass und Substanz gebe.

Ein weiteres Streitthema innerhalb der Volkspartei ist die Altersvorsorge. Während Klubobmann August Wöginger eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters ausschloss, sprach sich die Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler dafür aus, nicht „ewig“ zu warten. Die ÖVP sieht sich als „Enkelpartei“ und ist für Reformen im Pensionsbereich offen. Обen definieren sich „konstruktiv über Vorschläge diskutieren“. Die Bundesregierung hat sich jedoch darauf verständigt, das durchschnittliche Antrittsalter zu erhöhen, was als ein Schritt in die richtige Richtung betrachtet wird, auch wenn eine Anhebung des gesetzlichen Alters derzeit keine parlamentarische Mehrheit hat.

Zum Schluss übernimmt Marchetti im Sommer die Medienagenden seiner Partei von Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger. Gerüchte über mögliche Motive für diesen Wechsel bezeichnet er als „Sommerloch-Analyse“. Es ist in politischen Kreisen üblich, dass der Generalsekretär auch als Mediensprecher fungiert. Die Reform, die es den Landeshauptleuten verwehrt, ein Anhörungsrecht bei der Bestellung von ORF-Landesdirektoren zu haben, betrachtet Marchetti als richtig. In Zeiten der Budgetkonsolidierung muss auch der ORF, ähnlich wie andere öffentliche Institutionen, nach Möglichkeiten suchen, effizienter zu werden. Die Entscheidung, die Haushaltsabgabe für die kommenden Jahre einzufrieren, wird als positiv gewertet, da sie einen Sparzwang festschreibt.

Zusammenfassung: Die ÖVP steht vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf städtische Wahlen und den Umgang mit der FPÖ. Die Notwendigkeit von Reformen, insbesondere im Pensionsbereich und in der Mobilität, wird klar. Der politische Prozess erfordert eine konstruktive Zusammenarbeit, um die relevanten Fragen der Digitalisierung, internationalen Beziehungen und sozialen Integration zu adressieren.

In einer sich schnell verändernden Welt ist es entscheidend, dass die politischen Parteien Verantwortung übernehmen und innovative Ansätze für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln.