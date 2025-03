ÖVP verlangt Nachbesserung: Weitere Parkplatzabbau in Graz steht bevor

Die Grazer Volkspartei (ÖVP) kritisiert, dass bereits über 1.000 Parkplätze in Graz ersatzlos gestrichen wurden, und fordert eine umfassende Verkehrswende mit einem verbesserten Parkleitsystem sowie dem Bau von Garagen. GRAZ. In der Stadt Graz sorgt die Verkehrspolitik der Stadtregierung für heftige Debatten. Die zunehmende Reduzierung von Parkplätzen wird vor allem von der Grazer ÖVP beklagt. Laut der Partei sind im Laufe der letzten Jahre über 1.000 Parkplätze gestrichen worden, davon etwa 600 im Stadtzentrum. Diese Entwicklung wird als problematisch angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Lebensqualität für Anwohner, Familien sowie ältere und mobilitätseingeschränkte Personen. Kurt Hohensinner, Stadtrat der ÖVP, äußert, dass die Streichungen insbesondere die Handels- und Restaurantbetriebe im Innenstadtbereich hart treffen: „Ein attraktives Stadtzentrum lebt von der Zugänglichkeit für alle Bürger und Kunden. Der Trend, Parkplätze abzubauen, sorgt dafür, dass die Innenstadt weniger attraktiv und damit weniger lebendig wird“, kritisiert Hohensinner. Siehe auch Ex-Amtsleiter aus Innviertel gesteht erschütternde Vorwürfe im Missbrauchsprozess! Forderung nach einer ausgewogenen Verkehrspolitik Hohensinner appelliert an die Stadtregierung, eine ausgewogenere Verkehrspolitik zu verfolgen, die sowohl die Bedürfnisse der Autofahrer als auch die der Fußgänger und Radfahrer berücksichtigt. „Es ist wichtig, Fußgängern und Radfahrern mehr Raum zu geben, aber die ersatzlose Streichung von Parkplätzen führt zu einem verstärkten Suchverkehr, der sowohl die Umwelt als auch das Klima belastet“, betont er. Um dem entgegenzuwirken, fordert die Volkspartei den Bau neuer Tiefgaragen als Ersatz für die gestrichenen Parkplätze sowie die Förderung von Park & Ride-Anlagen, die Pendlern ermöglichen sollen, das Stadtzentrum umweltfreundlicher zu erreichen. Siehe auch Pfarrsaal St. Leonhard: Philipp Schaudy berichtet über die Arktis, ihre Bären und das Eis Falls die ÖVP in Zukunft wieder die Gesamtverantwortung für die Stadt übernimmt, verspricht Hohensinner, 500 Parkplätze in zentraler Lage zurückzubringen. Diese sollen teilweise in neu errichteten Tiefgaragen, teilweise oberirdisch entstehen. Ein zusätzlicher Fokus wird auf die Integration von E-Ladeinfrastruktur gelegt, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Zudem wird betont, dass Graz dringend ein modernes Parkleitsystem benötigt, um den Verkehrsfluss zu verbessern und das Parkplatzsuchen für die Bürger zu erleichtern. Das könnte dich auch interessieren: Schwentner sieht Arbeit durch VCÖ Bericht bestätigt Siehe auch ÖVP und SPÖ: Geheime Verhandlungen – Was steckt wirklich dahinter? Tag der Steirischen Öffis dreht sich um die Koralmbahn Das sind die Grazer Kinderbürgermeister 2025

