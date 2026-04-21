ÖVP Wien fordert Sonntagsöffnung und kritisiert Wirtschaftspolitik der Stadtregierung

Wiener Volkspartei erneuert Forderung nach Sonntagsöffnung und übt Wirtschaftskritik

Die Wiener Volkspartei übt deutliche Kritik an der Wirtschaftspolitik der rot-pinken Stadtregierung. SPÖ und Neos werden dabei als „Bremsklotz“ für das Potenzial Wiens bezeichnet.

ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl und die nicht amtsführende Stadträtin Kasia Greco fordern eine Reihe wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, darunter erneut die Einführung von Sonntagsöffnungen in Tourismuszonen.

Forderung nach Sonntagsöffnung und Kritik an Stadtregierung

Markus Figl sprach von einem „Verlust von Wiens wirtschaftlicher Bedeutung“ und erklärte, das Einkommen der Wienerinnen und Wiener entspreche nicht der wirtschaftlichen Größe der Bundeshauptstadt. Der Standort Wien verliere an Substanz, weshalb neue wirtschaftliche Impulse erforderlich seien.

Figl forderte erneut die Sonntagsöffnung in Tourismuszonen in ganz Wien und verwies auf das Vorbild „zahlreicher europäischer Metropolen“. In Wien gibt es derzeit keine Tourismuszonen mit Sonntagsöffnung; das Fehlen solcher Bereiche wird als wirtschaftspolitisches Versäumnis bezeichnet. Im Zusammenhang damit wird erwähnt, Wien habe eine „Chance im Vorfeld des ESC 2026“ in Bezug auf Tourismuszonen ungenutzt verstreichen lassen.

Laut Figl konnten sich SPÖ und Neos nicht auf einen Pilotversuch zur Sonntagsöffnung einigen. Er äußerte, die SPÖ blockiere die Wirtschaft, und die Neos könnten sich erneut nicht durchsetzen. Der Stillstand werde fortgesetzt.

Kritik der Gewerkschaft GPA an Sonntagsöffnungs-Plänen

Kritik an der Forderung nach Sonntagsöffnungen kommt von der Gewerkschaft GPA. Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA, kritisierte, dass arbeitsrechtliche Bestimmungen für Handelsangestellte pauschal als Bremsklotz abgetan würden.

Müllauer erklärte, die Wiener Handelsangestellten hätten sich wiederholt und mehrheitlich gegen Sonntagsarbeit ausgesprochen.

Mindestsicherung, Großprojekte und Bürokratie im Fokus

Neben der Sonntagsöffnung forderte Markus Figl Änderungen bei der Mindestsicherung. Er sprach sich für stärkere Sanktionen aus und begründete dies damit, dass die Mindestsicherung „wieder zum Sprungbrett in den Arbeitsmarkt“ werden solle.

Figl plädierte zudem für ein neues Bau- und Projektmanagement bei Großbauprojekten der Stadt Wien. Im Zusammenhang mit solchen Projekten wird von häufigen Verzögerungen und Kostenexplosionen berichtet, die als Hinweis auf strukturelle Defizite dargestellt werden.

Greco betont Potenzial und verlangt Entlastungen

Kasia Greco betonte im Zusammenhang mit Wien ein „enormes Potenzial“, das ihrer Ansicht nach durch Bürokratie gebremst werde. Es wird berichtet, dass Wien bei Digitalisierung und Verfahren international hinterherhinke.

Greco forderte die Abschaffung der Dienstgeberabgabe, die sie als „Arbeitsplatzsteuer“ bezeichnete. Außerdem verlangt sie die Reduktion und Zweckbindung des Wohnbauförderungsbeitrags sowie die Senkung der Gebrauchsabgaben.

Zur Förderung der Lehrlingsausbildung fordert Greco eine Rückerstattung der Kommunalsteuer auf Lehrlingsentschädigungen als Anreiz für zusätzliche Ausbildungsplätze. Zudem wird gefordert, Förderungen effizient einzusetzen und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Als weitere notwendige Maßnahme werden Schritte gegen Leerstände in Erdgeschosslokalen genannt. Die Sonntagsöffnung wird dabei als eine der erforderlichen Maßnahmen angeführt.