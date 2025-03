ÖVP8 in 1080 Wien Josefstadt: Das Wartehäuschen wird jetzt zum Kunstprojekt!

Die provisorische Haltestelle „Rathaus“ an der Josefstädter Straße sorgt seit Jahren für Unmut bei Pendlern und Anwohnern – doch es scheint endlich Bewegung in diese Angelegenheit zu kommen. Die ÖVP8 plant die Schaffung eines innovativen Wartehäuschens, das auf den Namen „U-Bahn Röhre“ hören soll. Dieses Häuschen verspricht nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern überzeugt auch durch sein kreatives Design als Kunstprojekt.

Die Initiative für das bemerkenswerte Wartehäuschen stammt vom renommierten Cartoonisten Superrudi, der bereits eine breite Fangemeinde hat. Der Plan wird im Rahmen eines Kulturantrags bei einer der nächsten Sitzungen der Kulturkommission vorgestellt. „Mit der ‚U-Bahn Röhre‘ schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wetterschutz, sondern setzen auch ein künstlerisches Statement mitten in der Josefstadt“, erklärt Bezirksvorsteher-Stv. Mag. Adam Christian. Die Idee hinter diesem Projekt ist es, die Verkehrslandschaft der Stadt durch Kunst und Funktionalität zu bereichern.

Ein wichtiger Schritt für eine bessere Öffi-Infrastruktur

Die Errichtung dieses Wartehäuschens ist Teil eines umfassenderen Engagements der ÖVP8 zur Verbesserung der Straßenbahnlinie 2. Diese Initiative umfasst Forderungen nach einer erhöhten Taktung des öffentlichen Verkehrs, einschließlich der Erweiterung der Linie 2 und der Einführung eines Schienenergänzungsverkehrs in den Stoßzeiten mit emissionsarmen Bussen. „Die derzeitigen Intervalle der Linie 2 sind nicht akzeptabel. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dies zu verbessern!“, so Bezirksvorsteher-Kandidat Adam Christian. In Wien sind die öffentlichen Verkehrsmittel ein kritischer Bestandteil der städtischen Mobilität, und eine Verbesserung der Infrastruktur ist entscheidend, um die wachsende Bevölkerung effektiv zu bedienen.

Robust und sicher – für eine nachhaltige Zukunft

Für die Umsetzung des Wartehäuschens hat die ÖVP8 bereits einen angesehenen Tischlereibetrieb aus Wien beauftragt. Das Bauwerk wird strengen technischen Sicherheitsstandards entsprechen und wird vor der vollständigen Errichtung von einem Ziviltechniker abgenommen, um die Sicherheit und Robustheit zu garantieren. Diese Maßnahmen sind notwendig, um langfristig eine nachhaltige und funktionale Infrastruktur zu gewährleisten.

ÖVP8 fordert Verbesserung der Warteinfrastruktur

Seit Juni 2022 setzt sich die ÖVP8 für die Verbesserung der Haltestelle ein – nun soll die „U-Bahn Röhre“ endlich die langen Wartezeiten beenden. „Die Stadt Wien rühmt sich oft mit ihren begrünte Wartehäuschen, doch die Josefstadt wurde bisher vernachlässigt. Wir möchten zeigen, dass eine attraktive öffentliche Infrastruktur auch hier möglich ist“, betont Bezirksvorsteher-Kandidat Adam Christian.

Jetzt ist Zeit für Veränderung

Die ÖVP8 appelliert an die Wiener Linien und die Stadtregierung, dieses vielversprechende Projekt zu unterstützen und dringend für eine Aufwertung der Haltestelle „Rathaus“ zu sorgen. Denn die Josefstadt verdient eine funktionierende und optisch ansprechende Öffi-Infrastruktur, die den Bedürfnissen der Bürger entspricht. „Für eine Josefstadt für ALLE!“ wird als Motto der Initiative hervorgehoben, da alle Bürger von einer verbesserten Mobilität und Infrastruktur profitieren würden.