Offizielle Eröffnung des Gesundheitszentrums für medizinische Primärversorgung in Liebenau

Am Freitag wurde das Gesundheitszentrum Liebenau offiziell eröffnet. Bei den Feierlichkeiten im neuen Mehrversorgungszentrum gratulierten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Politik und aus dem Gesundheitswesen.

GRAZ/LIEBENAU. Das neue Gesundheitszentrum in der Liebenauer Hauptstraße 258 hat bereits seit Anfang Juli seine Türen geöffnet, doch am Freitag wurde es offiziell eingeweiht. Die Freude über diesen neuen Schritt konnte dem Ärztetrio Yanbo Wang, Georg Reiser und Bianca Auferbauer ins Gesicht geschrieben werden. Es markiert einen bedeutenden Fortschritt in der medizinischen Grundversorgung der Region.

Die neue Primärversorgungseinheit befindet sich in der Liebenauer Hauptstraße 258. | Foto: Christoph Lamprecht

Unterstützt wird das Ärzte-Team durch ein multiprofessionelles Team, sodass neben einem erweiterten internistischen Angebot auch Leistungen wie Physiotherapie, diplomierte Pflege und Diätologie sowie Sozialarbeit, psychologische Betreuung und Psychotherapie angeboten werden. Zudem werden in der Praxis auch Turnusärztinnen und -ärzte ausgebildet, was die Qualität der medizinischen Versorgung weiter steigert und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Kürzere Wege für Patienten

Die Idee der Schaffung einer Primärversorgungseinheit in Liebenau ist seit rund 13 Jahren ein zentrales Thema. Die nun erfolgreich eröffnete Einrichtung sorgt nicht nur für eine bessere Erreichbarkeit medizinischer Leistungen, sondern verbessert auch die Effizienz der Patientenversorgung. Dr. Bianca Auferbauer betonte: „Wir sind von dem Konzept der Primärversorgung so sehr überzeugt, weil es für die Patientinnen und Patienten einen großen Mehrwert bietet, wenn sie im Rahmen eines Termins gleich von mehreren Berufsgruppen betreut werden können. Das reduziert die Wege und den zeitlichen Aufwand.“

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte die Bedeutung von medizinischen Primärversorgungszentren als Zukunftskonzept. | Foto: Land Steiermark

Unter den Gratulantinnen und Gratulanten befand sich auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, der der Liebenauer Ärztegemeinschaft Anerkennung zollte: „Im medizinischen Bereich sollte die Grundvoraussetzung sein, die Menschen zu mögen – das spürt man sofort, wenn man das Zentrum betritt und mit euch spricht.“

MeinBezirk hat die Eröffnungsfeier im Liebenauer Gesundheitszentrum mit der Kamera festgehalten. Um alle Schnappschüsse zu sehen, einfach auf das Foto tippen und durchswipen! | Foto: Christoph Lamprecht

