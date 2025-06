Offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Graz und Gedenkgottesdienste am 15. Juni 2025 in der Steiermark! — Gedenkveranstaltung der Stadt Graz und Gedenkgottesdienste am 15. Juni 2025 in der Steiermark!

Am Dienstag, dem 10. Juni 2025, erschütterte eine tragische Gewalttat die Gemeinschaft in Graz, als ein Amoklauf an einer Schule stattfand. Die Nachricht über das Geschehen sorgte für umfassende Trauer und Entsetzen in der Stadt und darüber hinaus. Viele Menschen versammelten sich, um sich gegenseitig Trost zu spenden, sei es bei einer Trauerfeier, einem Lichtermeer oder in mehreren Gottesdiensten, die in den Tagen darauf organisiert wurden.

Offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Graz:

Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, um 18:00 Uhr, findet eine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Graz unter dem Motto „Wir halten zusammen“ am Hauptplatz statt. Lokal und überregional wird das Ereignis live auf ORF III übertragen. In dieser bewegenden Zeremonie wollen die Bürger zusammenkommen, um der Opfer und ihrer Angehörigen zu gedenken und somit ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität zu setzen.

Gedenkgottesdienste am Sonntag, 15. Juni 2025:

08:00 Uhr, Pfarrkirche Heimschuh

09:00 Uhr, Pfarrkirche Oberhaag

09:30 Uhr, St. Nikolai im Sausal

09:00 Uhr, Ferialkirche St. Josef im Walde/Weinitzen, Pfarre Graz-Mariatrost

09:30 Uhr, St. Elisabeth, Webling, Graz

09:30 Uhr, St. Vinzenz, Graz (auch hier wird live auf ORF III übertragen und die Aufzeichnung läuft um 10:00 Uhr auf ORF 2)

10:15 Uhr, Graben Kirche, Graz

10:15 Uhr, St. Paul, Pfarre Graz-Liebenau

11:30 Uhr, Franziskanerkirche, Graz

Gedenkgebete:

Für weitere Besinnung und Trauerbewältigung werden Gedenkgebete angeboten:

Samstag, 14. Juni 2025 um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche Großklein,

Sonntag, 15. Juni 2025 um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche Arnfels.

Der offizielle Gedenkakt des Landes Steiermark:

Am Dienstag, 17. Juni 2025, um 18:30 Uhr wird im Grazer Dom ein interreligiöser Gedenkgottesdienst stattfinden. Diese multireligiöse Gedenkfeier wird ab 17:55 Uhr live auf ORF III und auf ORF 2 im Lokalausstieg übertragen. Radio Steiermark wird ebenfalls live berichten, um der Tragödie Raum und Stimme zu geben.

Gedenksitzung des Landtages:

Am gleichen Tag findet bereits um 09:00 Uhr eine Gedenksitzung des Landtages in der Landstube statt, die ebenfalls live übertragen wird. Diese Sitzung ist eine wichtige Gelegenheit, um den Opfern des Amoklaufs zu gedenken und darüber zu diskutieren, wie solche Tragödien in Zukunft verhindert werden können.

Kerzen und Gespräche:

Die Grazer Stadtpfarrkirche bietet täglich von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden und persönliche Gedanken oder Beileidsbekundungen niederzuschreiben. Zudem steht das Kircheneck in der Herrengasse als Anlaufstelle für Seelsorge zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 14. Juni, von 11:00 bis 19:00 Uhr. Menschen, die Unterstützung benötigen, können auch die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 in Anspruch nehmen.