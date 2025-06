OKC: Steirische Basketball-Profis setzen auf Favoriten bei den NBA Finals

Die NBA-Finals 2025 stehen vor der Tür – und das mit einer aufregenden Konstellation, die für viele eine Überraschung darstellt. Der Oklahoma City Thunder trifft auf die Indiana Pacers, während ab Freitagfrüh beide Teams um den heißbegehrten Titel im Basketball kämpfen. Selbst in der Steiermark fiebern Basketball-Enthusiasten mit, in der Überzeugung, dass der Favorit siegen wird.





STEIERMARK. In der Nacht auf Freitag beginnt das große Finale der NBA 2025. Oklahoma City Thunder, kurz OKC, tritt ab 2.30 Uhr gegen das überraschend starke Team der Indiana Pacers an. Dies ist das erste Spiel einer Best-of-Seven-Serie. Die Favoritenrolle liegt auf Seiten von Oklahoma City, das die reguläre Saison als bestes Team der Western Conference abschloss. Mit Shai Gilgeous-Alexander, dem MVP der Saison, hat das Team einen herausragenden Spieler in seinen Reihen. Auf dem Weg ins Finale schaltete OKC Starkteams wie die Denver Nuggets mit ihren Superstars Nikola Jokić und Russell Westbrook aus.

Die Pacers hingegen wurden vor den Playoffs nicht wirklich ernst genommen, doch das Team hat sich bisher mehr als bewährt. Mit klaren Siegen gegen die Milwaukee Bucks (4-1), die als topgesetzten Cleveland Cavaliers (4-1) und die New York Knicks (4-2) haben sie sich bis ins Finale vorgekämpft. Die beeindruckenden Spiele der Pacers wecken berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Überraschung.

Steirische Experten glauben an Favoritensieg



In der Steiermark verfolgt die Basketball-Community mit Spannung die NBA-Finals. UBSC-Coach Ervin Dragsic ist optimistisch: „Oklahoma spielt einen hervorragenden Basketball, und ich glaube, sie werden das Finale gewinnen.“ Ein entscheidender Faktor ist laut Dragsic die individuelle Qualität von OKC. „Sie haben in den Playoffs gezeigt, wie stark sie zu Hause sind, und können das Heimrecht in den Finals nutzen.“

Die UBI-Kapitänin Moni Schwarzinger teilt diese Einschätzung: „Ich setze auf die Oklahoma City Thunder, denn sie haben mit ihrem tiefen Kader, MVP Shai Gilgeous-Alexander und ihrer unermüdlichen Energie das beste Gesamtpaket.“

Kapfenberg-Coach Klym Artamonov sieht im MVP den Schlüssel zum Erfolg: „Shai Gilgeous-Alexander erzielt konstant über 30 Punkte pro Spiel, was die Indiana-Defense herausfordert und Platz für seine Mitspieler schafft.“ Die Breite des Kaders spiele eine entscheidende Rolle.

Für Pit Stahl, den Obmann der Fürstenfeld Panthers, ist die Tiefe des Kaders ein entscheidender Faktor: „Wenn alle Spieler fit bleiben, wird OKC meiner Meinung nach Siegen, auch wenn es möglicherweise eine längere Serie wird.“

Das könnte dich auch noch interessieren:



Graz Giants empfangen Schlusslicht Salzburg

Josef Dirnbauer holt sich das Bergtrikot

Bodybuilding-Europameister beendet Karriere bei WM