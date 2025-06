Oklahoma Sichert sich den Dramatischen Titel-Matchball in der NBA-Finalserie!

Oklahoma City hat große Hoffnungen, die begehrte Larry O’Brien Championship Trophy zu gewinnen und damit ihre ersten NBA-Meisterschaften im Franchise-Geschichte zu feiern. Der Club, der bis 2008 als Seattle Supersonics bekannt war, könnte mit einem Titelgewinn seinen zweiten Weihen nach 1979 feiern, wenn man die historische Leistung der Supersonics berücksichtigt. Eine solche Errungenschaft wäre besonders bemerkenswert, da die Indiana Pacers noch nie NBA-Champion waren. Wenn es den Pacers gelingt, in der aktuellen Finalrunde eine Wende herbeizuführen, könnte dies eine der größten Überraschungen der NBA-Geschichte werden. Der Spielverlauf der aktuellen NBA-Finals war spannend und umkämpft. Oklahoma führte nach dem ersten Viertel mit 32:22 und baute den Vorsprung zur Halbzeit auf 59:45 aus. Die Pacers zeigten jedoch Kampfgeist und kamen im dritten Viertel zurück, sodass der Rückstand im Schlussviertel von zwischenzeitlich 18 Punkten auf nur noch 2 Zähler verkürzt werden konnte. Doch Oklahoma fand zurück in die Partie, übernahm erneut die Kontrolle und setzte sich letztendlich verdient durch. Siehe auch Leonhard Knabl: „Übergänge“ – Ausstellung im Fasnachtshaus Jalen Williams war der herausragende Spieler des Abends und erzielte 40 Punkte. Shai Gilgeous-Alexander lieferte ebenfalls eine beeindruckende Leistung ab und verbuchte 31 Zähler sowie 10 Assists. Der Schlüssel zum Sieg war jedoch auch die starke Abwehr, die nach einer schwächeren Phase wieder stark auf die Beine kam. Williams betonte: „Das ist ein echt gutes Team, du stolperst nicht einfach ins Finale. Du musst einfach den Kurs halten, auch wenn die anderen einen Lauf haben.“ Aufseiten der Pacers war die Situation herausfordernd. Tyrese Haliburton, einer der Hauptakteure, konnte nicht an seine gewohnten Leistungen anknüpfen und verfehlte alle sechs Würfe aus dem Spiel. Er sammelte lediglich 4 Punkte durch Freiwürfe und war sichtlich angeschlagen. Der beste Scorer für Indiana war Pascal Siakam, der 28 Punkte erzielte und damit zumindest einige Akzente setzen konnte. Siehe auch Großeinsatz nach Messerangriff am Yppenplatz in Wien Ergebnisse der Basketball-NBA-Finals (Montag, MESZ) – „Best of Seven“, 5. Spiel: Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers: 120:109 Stand in Serie: 3:2

### Zusammenfassung

