Olympiasieger Pilz feiert spektakuläres Comeback im Weltcup in Chamonix!

Jessica Pilz musste aufgrund einer langwierigen Fingerverletzung auf den Heimweltcup in Innsbruck verzichten. Doch die gute Nachricht ist, dass sie am kommenden Wochenende in Chamonix ihr Weltcup-Comeback im Vorstieg geben wird. Die 28-jährige Kletter-Ass verspürt eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität. „Die Pause hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Ich mag nicht mehr zuschauen“, äußerte sie, während sie sich auf den bevorstehenden Wettbewerb vorbereitet.













Auch wenn ihre Fingerentzündung noch nicht vollständig geheilt ist und die Form noch nicht optimal erscheint, ist Pilz optimistisch. „Aber das ist mir bewusst, und mit dem Ergebnis kann ich dann auch leben bzw. weiß es richtig einzuschätzen. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich wieder in einem Wettkampf dabei sein kann.“

Highlights ihrer Rückkehr:

Comeback in Chamonix nach längerer Verletzungsphase

Wettkampfziel: Teilnahme an den Weltmeisterschaften Ende September in Seoul

Fokus auf den eigenen Fortschritt und Wiedererlangung der Wettkampffähigkeit

KVÖ-Nationalcoach Fabian Leu unterstrich, dass die Teilnahme an der bevorstehenden WM das große Ziel von Jessica Pilz bleibt. „Wir sind zuversichtlich, dass sie auch in ihrem aktuellen Zustand konkurrenzfähig sein kann“, fügte er hinzu.





Ausblick auf die Weltmeisterschaften

Die Weltmeisterschaften, die Ende September in Seoul stattfinden, stellen einen entscheidenden Moment in der Karriere von Jessica Pilz dar. Nach ihrer Verletzungsphase hat sie intensiv an ihrer Rückkehr gearbeitet und plant, durch harte Trainingsarbeit ihre Wettkampfform zurückzugewinnen.

Ihre Entschlossenheit und ihr Streben nach Höchstleistungen sind inspirierend. Ob sie die Herausforderung meistert und auf der großen Bühne des Kletterns brilliert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird ihr Comeback in Chamonix ein wichtiger erster Schritt auf ihrem Weg zurück in die Spitzenklasse des Wettkampfkletterns sein.