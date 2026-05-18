OMV in Wittau: Erheblicher Gasfund als strategischer Meilenstein für Österreichs Energieversorgung

OMV startet Gasproduktion in Wittau

Die OMV nimmt am Montag in Wittau im Bezirk Gänserndorf eine neue Gasförderung in Betrieb. Das Vorkommen gilt als einer der bedeutendsten Gasfunde des Jahres 2023 in Österreich.

Die OMV bezeichnet den Fund in Wittau als strategischen Meilenstein für die österreichische Energieversorgung. Das Projekt soll nach Angaben des Unternehmens die heimische Gasproduktion steigern und langfristig absichern.

Rückgang bei Erdöl- und Naturgasförderung

Die Förderung von Erdöl und Naturgas in Österreich ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Erdölproduktion belief sich auf 464.830 Tonnen und lag damit um 2,4 Prozent beziehungsweise 11.667 Tonnen unter dem Wert des Jahres 2024. Diese Menge deckt rund sechs Prozent des österreichischen Erdölverbrauchs.

Bei Naturgas sank die Produktionsmenge um 45,5 Millionen Normalkubikmeter oder 8,5 Prozent auf 491,1 Millionen Normalkubikmeter. Das entspricht rund acht Prozent des derzeitigen österreichischen Gasverbrauchs. Die Daten wurden von GeoSphere Austria im Auftrag der Montanbehörde des Finanzministeriums erhoben.

Reichweite der Reserven in Österreich

Bei konstanter Jahresproduktion auf heutigem Niveau wären die Naturgasvorräte in Österreich noch für 7,6 Jahre verfügbar. Die Erdölreserven würden unter denselben Bedingungen 12,7 Jahre reichen. Diese Angaben beziehen sich auf die Summe der entwickelten (proved developed) und nicht entwickelten (proved undeveloped) nachgewiesenen Reserven.

Entwicklung auf den Weltmärkten

Weltweit ist die Jahresproduktion an Erdöl im Jahr 2025 um rund zwei Prozent auf 4,5 Milliarden Tonnen gestiegen. Die Erdgasproduktion lag bei 4,1 Billionen Normalkubikmetern und blieb damit konstant.

Die global gesicherten Erdölreserven würden bei gleichbleibender Jahresproduktion noch für 56 Jahre ausreichen. Die gesicherten Naturgasreserven würden unter denselben Annahmen rund 49 Jahre reichen.