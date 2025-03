Open Atelier: Ein Raum für kreative Entfaltung junger Menschen

Das Open Atelier bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Kreativität in unterschiedlichsten Formen auszuleben. Dreimal pro Woche stehen Künstlerinnen und Künstler für Workshops zur Verfügung, die von der Stadt Graz finanziert werden, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten.

GRAZ. „Mit jedem Pinselstrich entsteht eine Welt der Kreativität. In meinen Workshops zur Stoffmalerei möchte ich den jungen Menschen eine spezielle künstlerische Ausdrucksform näherbringen und ihre Kreativität fördern“, erzählt Künstlerin Shiva Abossedgh. Sie ist eine von sieben Künstlern, die aktuell im Open Atelier in der Beethovenstraße 14 aktiv sind. Diese Einrichtung bietet Grazer Jugendlichen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kunstbereichen auszuprobieren und zu entfalten.

A wie Acryl bis Z wie Zeichnen

Seit November letzten Jahres wird das Angebot in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendstadt Graz sowie der KinderKunstHochschule bereitgestellt. Die Workshops umfassen eine breite Palette von Kunstformen, von A wie Aquarell über F wie Film und Fotografie bis zu Z wie Zeichnen. Jugendliche ab 14 Jahren können dienstags bis donnerstags an den kostenlosen Workshops teilnehmen und verschiedene Techniken erlernen. An einem weiteren Tag haben sie die Möglichkeit, das Gelernte zu vertiefen.

„Ich finde es spannend, den Horizont zu erweitern, neue Perspektiven zu entdecken und dabei Normen und Stereotypen hinter sich zu lassen. Es geht darum, wieder zu sich selbst zu finden und wahrhaftig mit sich selbst zu sein.“

Ivi Klamant, Künstlerin

Shiva Abossedgh, Malerin und Illustratorin, widmet sich im Open Atelier der Struktur- und Stoffmalerei sowie dem Zeichnen. „Es bereitet mir wirklich Freude, kreativ mit jungen Menschen zu arbeiten, denn ihre Begeisterung und innovativen Ideen sind für mich eine große Inspirationsquelle“, sagt sie. Auch Ivi Klamant, Schauspielerin und Kreativtrainerin, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Jugendlichen: „Ich liebe es, kreative Ausdrucksformen zu finden, sei es durch Spiel, Kunst oder Worte.“ Sie bietet den jungen Grazerinnen und Grazern die Möglichkeit, diverse Techniken wie Aquarell und Acryl auszuprobieren. Zudem ist ein wichtiges Credo des Open Ateliers, dass Kunst nicht bewertet wird – jedes Werk ist einzigartig und wertvoll.

Wettbewerb für Kinder und Jugendliche

Um das Angebot noch bekannter zu machen, wird jetzt ein grazweiter Kunstwettbewerb zum Thema „Unter Wasser“ ausgeschrieben. Sechs- bis elfjährige Grazer können sich unter dem Motto „Erzähl uns etwas über deine Abenteuer und Geheimnisse“ beteiligen. Für die 12- bis 18-Jährigen steht der Untertitel „Die Kraft der Zukunft“ in der Ausschreibung. Der Wettbewerb umfasst die Bereiche Malerei, Fotografie, Mischtechnik, Zeichnung, Collage und Analoggrafik. Die besten Arbeiten werden mit Preisgeldern von 300 Euro für den ersten Platz, 150 Euro für den zweiten Platz und 75 Euro für den dritten Platz in beiden Altersgruppen ausgezeichnet. Der Einsendeschluss ist der 16. Mai. Jugendliche sind herzlich eingeladen, ihre Kunstwerke im Open Atelier zu gestalten und sich kreativ auszuprobieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.open-atelier.net.