Oper Graz enthüllt spektakuläre Spielzeit 2026/27: Von Berlioz bis Neuwirth, von Fußball zu Singspiel

Oper Graz präsentiert Programm für Spielzeit 2026/27

Die Oper Graz startet im Herbst in die Spielzeit 2026/27 mit Hector Berlioz’ Werk „La Damnation de Faust“. Intendant Ulrich Lenz stellte am Montag den Spielplan der neuen Saison vor.

Den Auftakt der Premierenreihe bildet am 26. September „La Damnation de Faust“ in einer Inszenierung von Lorenzo Fioroni. Am Dirigentenpult der Grazer Philharmoniker steht dabei Johannes Braun.

Opern- und Musiktheaterproduktionen

Ab dem 22. Oktober ist an der Oper Graz Ruggero Leoncavallos „La Bohème“ in konzertanter Aufführung zu erleben, musikalisch geleitet von Daniela Musca. Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“ kommt ab dem 28. November auf die Bühne, mit Corina Koller als Mimi und Pavel Petrov als Rodolfo. Die musikalische Leitung übernimmt Chefdirigent Vassilis Christopoulos.

Ab dem 19. Dezember zeigt die Oper Graz das Fußball-Operetten-Musical „Perfect Match“ aus Finnland. Komponiert wurde das Werk im Auftrag der Oper Graz vom finnischen Jazzmusiker Iiro Rantala. In „Perfect Match“ trifft die finnische Nationalmannschaft der Frauen auf den österreichischen Meister; Christoph Wagner-Trenkwitz wirkt als Reporter, Verena Scheitz als Kommentatorin mit.

Antonín Dvořáks „Rusalka“ feiert am 23. Jänner 2027 Premiere in Graz. Die Inszenierung übernimmt Vasily Barkhatov, der im Vorjahr Vincenzo Bellinis „Norma“ für das Theater an der Wien erarbeitet hat. Die musikalische Leitung von „Rusalka“ liegt bei Francesco Angelico, der ab der Spielzeit 2026/27 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover sein wird.

Ralph Benatzkys Singspiel „Im Weißen Rössl“ in drei Akten startet am 6. März in eine Aufführungsserie an der Oper Graz. Regie führt Dirk Schmeding, in den Hauptrollen stehen Corina Koller und Ivan Oreščanin auf der Bühne.

Das Musiktheaterwerk „Monster’s Paradise“ von Komponistin Olga Neuwirth und Librettistin Elfriede Jelinek erlebt am 3. April in Graz seine österreichische Erstaufführung, nachdem es im Februar in Hamburg uraufgeführt wurde. Die Inszenierung in Graz übernimmt Tobias Kratzer, die musikalische Leitung liegt bei Johannes Kalitzke.

Chefdirigent Vassilis Christopoulos leitet zudem die Premiere von Richard Strauß’ „Elektra“ an der Oper Graz. In der Titelrolle ist Aile Asszonyi zu erleben, die Regie führt Elena Artisi.

Tanzproduktionen

Im Bereich Tanz bringt der französische Choreograf Etienne Béchard gemeinsam mit dem Ballett Graz den Abend „Romeo und Julia“ mit Musik von Sergej Prokofjew auf die Bühne. Zudem wird der Tanzabend „Follia!“ von Iratxe Ansa & Igor Bacovich und Maura Morales wiederaufgenommen.

Konzerte mit den Grazer Philharmonikern

Die Oper Graz bietet in der Saison auch Konzerte mit den Grazer Philharmonikern. Das Eröffnungskonzert findet am 13. September statt, auf dem Programm stehen Franz Schuberts Sinfonie Nr. 5 und Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“.

Laut Vassilis Christopoulos steht das geplante Neujahrskonzert unter dem Thema einer Reise nach Spanien. Am 22. April wird Ludwig van Beethovens Neunte Sinfonie aufgeführt. Beim Saison-Abschlusskonzert erklingen Beethovens Erste Sinfonie C-Dur sowie Hector Berlioz’ „Sinfonie fantastique“.