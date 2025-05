Opernball 2000: Verstorbenen Naddel als Lugner-Stargast vor 25 Jahren

Die Fernsehmoderatorin und Ex-Schlagersängerin Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“, ist im Alter von 60 Jahren in Hamburg gestorben. Ihre Karriere umfasste zahlreiche Auftritte und Engagements, darunter ihren berühmten Auftritt als Stargast beim Opernball 2000 in Wien, den sie mit Richard Lugner bestritt. Auch in der Vergangenheit hatte sie mehrmals die österreichische Hauptstadt besucht.

WIEN. Nadja Abd el Farrag, die ehemalige deutsche TV-Moderatorin, Sängerin und DJane, ist am 9. Mai 2023 verstorben. Sie wurde 60 Jahre alt. Mediale Berichte zufolge war Abd el Farrag viele Jahre lang in einer Beziehung mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen. Laut Berichten litt sie an Leberzirrhose, was sie in ihrer Biografie „Achterbahn“ ausführlich thematisiert hatte. Diese Erkrankung war möglicherweise das Resultat von intensivem Alkoholkonsum und den Medikamenten, die sie wegen ihrer ADHS-Diagnose einnehmen musste. Berichten zufolge starb sie an Organversagen in einer Hamburger Klinik. In einem Interview nur wenige Monate zuvor äußerte sie, dass sie von einer Rente von lediglich 200 Euro leben musste.

Acht Jahre in Bohlens Schatten

Naddel wurde am 5. März 1965 in Hamburg geboren, als Tochter eines Deutschen und eines Sudanesen. In den 1980er-Jahren war sie als Backgroundsängerin für das Musikprojekt Blue System von Dieter Bohlen engagiert, nachdem die Band Modern Talking auseinandergegangen war. Ihre Beziehung zu Bohlen währte insgesamt acht Jahre, mit Unterbrechungen von 1989 bis 1996 und erneut von 1997 bis 2001.