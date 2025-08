Optik: Christian Potisk bringt Klarheit mit seinem Brillenquartier

Christian Potisk feiert mit dem Brillenquartier am Tummelplatz in Graz sein Zehn-Jahr-Jubiläum und setzt weiterhin auf „made in Austria“. Als Premiumpartner von Andy Wolf stellt er sicher, dass seine Kunden mit stilvollen Brillen zum Hingucker werden.

GRAZ. Das Brillenquartier von Christian Potisk ist ein fester Bestandteil der Grazer Optikerszene. Seit nunmehr zehn Jahren bietet er als Andy Wolf-Premiumpartner seinen Kunden Brillen von herausragender Qualität und modernem Design. Beim MeinBezirk Business-Lunch im Schäffner’s am Tummelplatz sprach der Optiker über menschliche Faktoren im Geschäft, Beständigkeit und aktuelle Brillen-Trends.

MeinBezirk: Ihr Geschäft am Tummelplatz, an der Ecke zur Hans Sachs-Gasse, ist mittlerweile eine feste Größe in der Grazer Optikerszene. Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Christian Potisk: Meine Vision war es, das Geschäft ganz anders aufzustellen, indem ich etwas anbiete, was andere nicht haben. Von Beginn an habe ich den Fokus auf europäische Brillenmanufakturen gelegt, die für ihre ausgezeichnete Qualität bekannt sind. Unsere Lieferanten stellen einzigartige Designs mit Leidenschaft und Handwerkskunst her, und das spiegelt sich in den Rückmeldungen unserer Kunden wider. Sie schätzen die individuelle Betreuung und die Liebe zum Detail.

Was macht Sie zu einem Premiumpartner von Andy Wolf, einem renommierten Brillenhersteller mit Sitz in Hartberg?

Wir sind überzeugt von ihrer Philosophie und Qualität. Es gibt nur wenige Hersteller, die Brillen „made in Austria“ anbieten, während Metallfassungen oft in Frankreich gefertigt werden. Andy Wolf verwendet Bioacetat für seine hochwertigen Brillen, was nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch ästhetisch überzeugt. Bei uns finden Sie die größte Auswahl an Andy Wolf-Brillen in Graz mit einem herausragenden Kundenservice, der schnelle Ersatzteilverfügbarkeit einschließt. Im Vergleich zu langen Lieferzeiten aus überseeischen Produktionsländern setzt hier die Regionalität einen positiven Akzent.

Wie gut sehen die Grazer?

Der Bedarf an qualitativ hochwertigem Sehen steigt stetig. Viele Menschen benötigen Gleitsicht- oder Bildschirmbrillen, da sie viel Zeit vor Computer- und Handydisplays verbringen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, individuelle Lösungen anzubieten, die nicht nur den praktischen Anforderungen gerecht werden, sondern auch modisch ansprechend sind.

Was sind die aktuellen Trends auf dem Brillensektor?

Vielfalt ist der aktuelle Trend. Es ist wichtig, dass die Brille dem persönlichen Stil entspricht und optimal sitzt. Wir legen großen Wert auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kunden und beraten hinsichtlich Breite, Sitz und Augenabstand. Die Kollektion reicht von massiven über feine Modelle bis zu innovativen Designs. Neben dem Verkauf bieten wir einen umfassenden Kundenservice, da dies von einem Fachgeschäft erwartet wird.

Wir sind ein Team von vier erfahrenen Fachoptikern, und ich bin sehr stolz auf mein Team. Alle haben das nötige Fachwissen und die Leidenschaft, um unseren Kunden den besten Service zu bieten. Unsere Kontinuität und die lange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter sprechen für sich.

Spüren Sie den Druck des Onlinehandels?

Glücklicherweise nicht. Unsere Kunden schätzen die individuelle Beratung und die hohe Qualität, die sie online nicht finden. Viele unserer Stammkunden kommen wieder, und wenn sogar ihre Kinder zu uns kommen, ist das die größte Anerkennung für unsere Arbeit.

Im Steckbrief

Christian Potisk

Christian Potisk ist ein leidenschaftlicher Optiker. Bevor er 2015 das Brillenquartier gründete, war er 16 Jahre Filialleiter bei Neuroth am Eisernen Tor. Der 53-Jährige hat seine Ausbildung in Leibnitz absolviert und ist verheiratet mit zwei erwachsenen Töchtern. In seiner Freizeit wandert und sportelt er gerne. Auch nach vielen Jahren arbeitet er mit Freude in seinem Geschäft und sorgt dafür, dass die Brillen seiner Kunden perfekt sitzen. Ein bemerkenswerter Erfolg: Das Brillenquartier wurde 2017 mit dem zweiten Platz beim Best Store Award ausgezeichnet.

Gast & Gastwirtschaft

Schäffner’s am Tummelplatz

Adresse: Bürgergasse 13/Tummelplatz, 8010 Graz



Web: www.schaeffners.at

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8 bis 24 Uhr, Sonntag: 9 bis 20 Uhr

Beschreibung: Das Lokal „Schäffner’s“ am Tummelplatz ist perfekt für geselliges Beisammensein. Der großzügige Gastgarten lädt zum Verweilen ein und ermöglicht es, die Zeit ein wenig langsamer zu genießen.

Das sagt MeinBezirk: Hier findet jeder zu jeder Tageszeit das passende Angebot. Von Frühstücksvariationen über die Spezialität des Hauses, die Flammkuchen, bis hin zu traditionellen steirischen Jausen und süßen Verführungen. Beim Business-Lunch haben wir gefüllte Croissants genossen, die neben dem hervorragenden Kaffee und frisch gepresstem Orangensaft ein echter Genuss waren.

