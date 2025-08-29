Optimiertes Training: Währinger Park erhält neue Calisthenics-Anlage

Im Währinger Park finden Sportbegeisterte nun die perfekte Trainingsmöglichkeit. Vor Kurzem wurde eine moderne Calisthenics-Anlage eröffnet, die auf Initiative von Jugendlichen im Rahmen des Währinger Jugendparlaments realisiert wurde.

WIEN/WÄHRING/DÖBLING. Calisthenics ist eine Trainingsform, die ausschließlich mit dem Eigengewicht des Körpers arbeitet, und es ermöglicht die Kräftigung verschiedenster Muskelgruppen, darunter Arm-, Rumpf- und Beinmuskeln. Die Übungen sind vielfältig und fördern sowohl Stärke als auch Flexibilität, was diese Sportart besonders attraktiv macht.

Die Idee für die Calisthenics-Anlage im Währinger Park entstand aus den Wünschen der Jugendlichen, die durch das Jugendparlament bereits mehrere Anträge gestellt hatten. Im letzten Herbst wurde das Projekt gemeinsam mit Experten der Stadt Wien und engagierten Jugendlichen geplant. Nach einigen Monaten der Umsetzung wurde die Anlage schließlich im Sommer im Währinger Park installiert.

Erweiterung des Sportangebots

„Ich habe von den drei jungen Herren einiges über Calisthenics gelernt – es ist beeindruckend, wie viel Engagement sie für ihre Hobbys einbringen und dass wir sie dabei unterstützen können“, erklärt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne). Sie zeigt sich erfreut über die Erweiterung des Sportangebots im Park. Im vergangenen Jahr wurde der Skate-Platz umfassend saniert, und in diesem Jahr kamen die neuen Fußballtore sowie die Calisthenics-Anlage hinzu.

Die neue Anlage bietet bunte Metallstangen, die vertikal und horizontal angeordnet sind, und die vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüft wurden. Der Boden ist sturzsicher, was die Nutzung der Anlage sicher macht. Eine feierliche Eröffnung ist für den kommenden Herbst geplant, um die Community zusammenzubringen und das neue Angebot zu feiern.

Die Vorteile von Calisthenics

Calisthenics bietet nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern fördert auch die soziale Interaktion und Teamarbeit. Diese Art des Trainings kann überall und ohne teure Geräte praktiziert werden, was es ideal für alle Altersgruppen macht. Viele Fitnessenthusiasten schätzen die Möglichkeit, ihre Fortschritte an der frischen Luft zu verfolgen und beispielsweise kostenlos im Park zu trainieren.

Die Begeisterung für Calisthenics zeigt auch, dass immer mehr junge Menschen auf alternative Trainingsmethoden setzen und sich stärker für aktive Lebensstile interessieren. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der gestiegenen Nachfrage nach mehr Sportmöglichkeiten und individuellen Fitnessangeboten in städtischen Parks wider.

