OPUS Mastermind Ewald Pfleger: Rückblick auf die Buchpräsentation bei MORAWA in Graz

OPUS Mastermind Ewald Pfleger erinnert sich

Buchpräsentation bei MORAWA in Graz

Die Buchpräsentation von Ewald Pfleger, einem der Gründer der österreichischen Rockband OPUS, fand am 28. März 2025 in der Buchhandlung MORAWA in Graz statt. Die Veranstaltung zog viele Freunde, Musiker und Interessierte an, die mehr über das Leben und die Karriere des Musikers erfahren wollten. Pfleger stellte sein Buch mit dem Titel „Mein Leben mit einem Welthit – Live is Life“ vor, das die Geschichten und Erlebnisse hinter dem ikonischen Song beleuchtet. Gemeinsam mit dem Musikkritiker Andy Zahradnik, der an der Biografie mitgearbeitet hat, erzählte Pfleger von seinen Anfängen in Ollersdorf, dem Weg über Wien und Graz bis zur internationalen Bekanntheit von OPUS.

Die Band OPUS, bekannt für ihren Hit „Live is Life“, hat die internationale Musikszene beeinflusst und ihr letztes Konzert fand am 21. Dezember 2021 in der Grazer Oper statt. Während der Buchpräsentation spielte Pfleger einige Songs live und wurde dabei von seinem Sohn Paul auf der Gitarre begleitet. Trotz des Weggangs des Sängers Herwig Rüdisser tourt OPUS weiterhin mit der Band SCHICK-Sisters aus der Steiermark. Die Leserschaft wird ermutigt, das Buch als Quelle der Inspiration und Anekdoten über das Musikleben und den Erfolg des Rockgenres zu lesen.