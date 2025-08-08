ORF III Enthüllt Frisches Design für seine Infosendungen – Jetzt Reinschauen!

Die dreieinhalbstündige Livesendung „ORF III AKTUELL“ erhält ab dem 11. August ein sichtbar neues optisches Makeover. „Wir wollen mit dieser Sendung in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Zuschauer manchmal den Überblick verlieren, dazu beitragen, diese Übersicht wiederzuerlangen. Das frühere Design war für diesen Zweck etwas zu verspielt“, erläutert Lorenz-Dittlbacher, die Chefredakteurin von ORF III. Das neue Design bringt eine stark reduzierte und klare Studioumgebung mit sich. Die Farbpalette orientiert sich an den international etablierten Farben Rot, Blau und Weiß, was sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext sinnvoll erscheint. Nach ersten Probeaufnahmen beschreibt Lorenz-Dittlbacher das neue Studio als „großen Sprung und große Verbesserung“. Da das Studio künftig virtuell gestaltet wird und mit dem neuen Grafikdesign bespielt wird, bleiben die Kosten für das Redesign im Rahmen. „Wir haben darauf geachtet, kein Geld auszugeben, das wir nicht haben, und dennoch eine Verbesserung für unser Publikum zu erzielen“, fügt sie hinzu.

Auch beim politischen Talkformat „zur SACHE“ gibt es ab Anfang September eine Veränderung. Das Format, das vor zwei Jahren freitags in der Primetime gelauncht wurde, hat durch die Einschaltquoten gezeigt, dass harte politische Themen „nicht so gut zum Lebensgefühl der Menschen passen“. Konkrete Quoten wollte Lorenz-Dittlbacher nicht nennen, sie merkt jedoch an, dass Spielfilme zur gleichen Zeit deutlich mehr Zuschauer anziehen. Aus diesem Grund wurde ein neuer Sendeplatz am Mittwochabend um 22.30 Uhr gefunden, mit der Hoffnung, dass das politisch interessierte Publikum zur Wochenmitte einschaltet. Zudem wird die einmal im Monat stattfindende „Runde der ChefredakteurInnen“ künftig ebenfalls am Mittwochabend ausgestrahlt. Freitags wird man statt politischer Talkformate „österreichische Filmschätze“ wie Literaturverfilmungen präsentieren.

Bei den von Lorenz-Dittlbacher moderierten „Sommer(nach)gesprächen“ setzt man auf einen vielfältigen Gästemix. Hier treffen nicht mehr aktiv tätige Vertreter verschiedener Parteien auf politisch interessierte Kulturschaffende. Beispielhafte Gäste sind:

Eva Glawischnig (Grüne)

Gerhard Zeiler (SPÖ)

Heide Schmidt (NEOS)

Schauspieler Cornelius Obonya

Autorin, Moderatorin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis

Regisseur und Schauspieler Michael Schottenberg

Diese vielseitige Gästemischung trägt dazu bei, die politische Diskussion auf eine interessante Weise zu bereichern. Der inhaltliche Fokus wird wie im Vorjahr stark auf die Wirtschaftspolitik gelegt. Wirtschaftswissenschaftler wie Christoph Badelt vom Fiskalrat und Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien (IHS) werden alternierend ihre Expertise einbringen. Ein weiteres Highlight ist die Beteiligung von Vertretern der Printmedien, während ORF III-Redakteurin Raffaela Singer das Gespräch analysiert.

Anfang Juli wurde zudem eine erfreuliche Neuerung eingeführt: Die von der ORF-Inklusionsredaktion erstellten „Nachrichten in Einfacher Sprache“ werden nicht nur im Fernsehen nach „ORF III AKTUELL am Abend“ ausgestrahlt, sondern auch bundesweit im Radio der Landesstudios.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

Insgesamt bringt ORF III mit diesen Anpassungen und Neuerungen frischen Wind in die Programme. Unter Berücksichtigung des Publikumsbedarfs und der veränderten Sehgewohnheiten wird die Zuschauerbindung gestärkt. Diese professionellen Überarbeitungen sind nicht nur ein Rebranding, sondern ein Bekenntnis zur Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.