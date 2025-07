ORF Radio Tirol Sommerfrische 2025: Bezirk Imst Launches ORF Summer Retreat

Die ORF Radio Tirol Sommerfrische startet im Bezirk Imst vom 7. – 11. Juli, moderiert von der beliebten Isabella Krassnitzer. Mit großer Vorfreude erwartet Krassnitzer die Besucher und lädt sie herzlich ein, von Montag bis Freitag, in der neuen Sendezeit von 10.00 bis 14.00 Uhr dabei zu sein.

Spiel und Spaß im Kühtai

Montag, 7. Juli | 10.00 bis 14.00 Uhr

Treffpunkt: Drei-Seen-Bahn Kühtai. Eine kostenlose Berg- und Talfahrt erwartet die Gäste, ergänzt durch 6,5 Meter hohe Holzkühe, auf denen Kinder klettern und rutschen können. Zudem gibt es Holzkugelbahnen und geführte Wandertouren, ideal für Familien und Naturliebhaber.

Zirbenpark Hochzeiger

Dienstag, 8. Juli | 10.00 bis 14.00 Uhr

Treffpunkt: Talstation der Hochzeiger Bergbahnen. Der Zirbenpark Hochzeiger wird 10 Jahre alt und feiert dies mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm rund um die „Königin der Alpen“, die Zirbe. Besucher genießen eine kostenlose Gondelfahrt zur Mittelstation.

Knappenwelt Gurgltal

Mittwoch, 9. Juli | 10.00 bis 14.00 Uhr

Treffpunkt: Knappenwelt Gurgltal, Tschirgant 1, 6464 Tarrenz. Diese authentische Erlebnistätte entführt Besucher ins Mittelalter. Erfahrt mehr über das Leben, die Arbeit und die Unterkünfte vergangener Zeiten. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Pitztaler Gletscher

Donnerstag, 10. Juli | 10.00 bis 14.00 Uhr

Treffpunkt: Talstation des Pitztaler Gletscherexpress. Auf dem Programm stehen die spektakuläre Kapelle des Weißen Lichts, eine Fahrt mit der Wildspitzbahn zum Café 3.440 sowie ein informativer Stopp im Gletscherkino.

Ötzi-Dorf

Freitag, 11. Juli | 10.00 – 14.00 Uhr

Treffpunkt: Ötzi-Dorf, Am Tauferberg 8, Umhausen. Hier tauchen Besucher in die faszinierende Welt des Neolithikums ein. Prähistorische Bauwerke und originale Werkzeuge gewähren spannende Einblicke in das Leben von Ötzi und seinen Zeitgenossen.

Mit ORF Radio Tirol immer live dabei

In der zweiten Woche der „ORF Radio Tirol Sommerfrische“ wird Moderator David Steiner die Zuhörer durch den Bezirk Schwaz begleiten, wobei spannende Informationen und Aktivitäten vom Tirolland in Terfens bis zur Achenseer Museumswelt geboten werden.

Sendungshinweis

Ab dem 7. Juli tourt Radio Tirol mit der Sommerfrische gewissermaßen durch 9 Bezirke, und liefert euch von Montag bis Freitag, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, abwechslungsreiche Freizeittipps und interessante Informationen, die euren Sommer bereichern werden.

Alle Termine

Die ORF-Sommerfrische Termin-Übersicht

14. bis 18. Juli Schwaz

21. bis 25. Juli Kitzbühel

28. Juli bis 1. August Lienz

4. bis 8. August Innsbruck Land

11. bis 15. August Kufstein

18. bis 22. August Reutte

25. bis 29. August Landeck

1. bis 5. September Innsbruck Stadt

Weitere Infos und Termine unter: https://tirol.orf.at/radio/tags/sommerfrische/