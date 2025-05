Ortstafel „Sebi“ wurde entwendet

Zwischen dem 23. Mai 2025, 18:00 Uhr und dem 24. Mai 2025, 20:00 Uhr kam es an der Walchseestraße zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Verkehrszeichen mit der Beschriftung „Ortsgebiet“ und dem Zusatz „Sebi“. Die Polizei Niederndorf bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 059133/7216 an die örtlichen Behörden wenden.

In Innsbruck und Umgebung haben Verkehrszeichen und Ortstafeln in letzter Zeit zunehmend die Aufmerksamkeit von Dieben auf sich gezogen. Dies ist kein Einzelfall: In der Nacht zwischen dem 7. und 9. September 2024 wurden in der Region 6542 Pfunds mehrere Verkehrszeichen gestohlen. Solche Diebstähle sind nicht nur rechtlich problematisch, sondern auch eine Gefährdung der Verkehrssicherheit, da sie wichtige Informationen für Autofahrer und Fußgänger vermissen lassen.

Die Polizeibehörden in Tirol haben festgestellt, dass die Motive hinter diesen Diebstählen variieren. Einige Täter sind Sammler, die sich für seltene oder nostalgische Verkehrszeichen interessieren, während andere möglicherweise in einem Akt der Rebellion oder als Scherz handeln. Diese Art von Kriminalität hat in den letzten Jahren zugenommen, und mehrere lokale Polizeidienststellen haben bereits spezielle Maßnahmen ergriffen, um die Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern.

Um der Bürgergemeinschaft zu helfen, spielt die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Öffentlichkeit eine entscheidende Rolle. Es wird appelliert, dass alle, die verdächtige Aktivitäten beobachten, sofort die Polizei informieren. Auch das Aufstellen von CCTV-Kameras an häufigen Tatorten könnte eine Präventivmaßnahme darstellen, um potenzielle Täter abzuschrecken.

Die Rückkehr gestohlener Verkehrszeichen und Ortstafeln ist eine Gemeinschaftssache. Das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Schilder für die Sicherheit im Straßenverkehr muss gestärkt werden. Die Polizei Niederndorf und andere betroffene Dienststellen setzen sich aktiv dafür ein, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und diese Art von Kriminalität zu bekämpfen.





