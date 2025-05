Ostautobahn: Anschlussstelle Simmeringer Haide bleibt mehrere Tage gesperrt

Wie die Asfinag in einer aktuellen Mitteilung bekannt gibt, wird ein Teil der Ostautobahn (A4) ab Mittwoch, dem 28. Mai, bis Samstag, dem 31. Mai, aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten bei der Anschlussstelle Simmeringer Haide für den Verkehr gesperrt.

WIEN/SIMMERING. Die Anwohner in Simmering müssen von Mittwoch an auf die Autobahnauffahrt bei Simmeringer Haide verzichten. Eine genaue Uhrzeit für den Beginn der Sperrung wurde bislang nicht veröffentlicht, doch die Asfinag hat angekündigt, dass die Arbeiten bis einschließlich Samstag andauern werden. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Plans zur Instandhaltung der A4, die eine wichtige Verkehrsader in Richtung Wien und Ungarn darstellt.

Temporäre Verkehrseinschränkungen auf der A4

Aufgrund des bevorstehenden Feiertags am Donnerstag, dem 29. Mai, und des damit verbundenen verlängerten Wochenendes erwartet die Autobahn-Organisation einen Anstieg des Rückreiseverkehrs. Um den Verkehrsfluss zu erleichtern, wird die Sperre am Samstag bereits ab 13 Uhr wieder aufgehoben.

Sanierungsarbeiten an der Auffahrt Simmeringer Haide.



Zusätzlich wird ab Mittwoch auf der A4 eine Spur in Richtung Wien gesperrt, während die anderen beiden Fahrstreifen für den Verkehr weiterhin offen bleiben. Reisende in Richtung Ungarn sind von dieser Einschränkung nicht betroffen. Die vorübergehende Sperrung wird ebenfalls am Samstagnachmittag, vor dem Wochenende, aufgehoben.

