Osterausstellung der Künstlerin Liselotte Häusler in der KUNSTMÜHLE Oberandritz, Graz!

Regionauten-Community Marie Ott

8 Bilder Osterausstellung 2025 in Graz In einem beeindruckenden Atelier mit 400 m², das die Künstlerin Liselotte Häusler beherbergt, haben Kunstliebhaber die Möglichkeit, die faszinierenden Kunstwerke sowie die außergewöhnliche Osterausstellung 2025 zu besichtigen. Diese findet in der historischen Kunstmühle statt, einem Ort, der für seine kulturelle Bedeutung bekannt ist. Siehe auch Bauernbundball 2025: Die Highlights aus der Fotobox präsentiert von Spar Die Osterausstellung, die am Sonntag, den 13. April 2025, von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist, bietet eine Vielzahl an hochkarätigen Kunstwerken, die dazu beitragen, die Besucher in die festliche Osterstimmung zu versetzen. Die einzigartige und vielfältige Sammlung ist nicht nur ein wahrer Augenschmaus, sondern lädt auch zum Verweilen und Staunen ein. Für individuelle Besuche und Gruppenführungen empfiehlt sich eine telefonische Terminvereinbarung. Kontaktinformationen LISELOTTE HÄUSLER

Kunst & Design

Kunstmühle/Atelier

Statteggerstraße 42,

8045 Graz

Tel. Nr.: 0316/69 35 74 oder 0664/32 21 109

E-Mail: [email protected]

Website: liselotte-haeusler.jimdofree.com

Siehe auch Liesing: Im Kunstsalon am Liesinger Platz wird Wien zur Frauenstadt Besuchen Sie die offizielle Website der Stadt Graz, um mehr über kommende Veranstaltungen, Ausstellungen und Kunstinitiativen zu erfahren, die die kulturelle Landschaft dieser faszinierenden Stadt gestalten.

In this rewrite, I maintained the HTML structure and key information about the Osterausstellung 2025 while adding context about the event and its significance. The contact information is kept intact and formatted for clarity.





Source link