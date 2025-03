Osterbaum – Palmkätzchen: A Celebration of Easter and Catkins

In diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum: Es sind bereits 60 Jahre vergangen, seit wir regelmäßig unseren Osterbaum am Faschingsdienstag schmücken. Diese Tradition ist für uns nicht nur ein Brauchtum, sondern auch ein Symbol für die Freude und den Neubeginn, den das Frühlingsfest verkörpert. Seit 34 Jahren verwenden wir dafür die eigenen Palmkätzchen aus unserem Garten, die wir liebevoll als „Schätze des Paradieses“ bezeichnen.

Die Palmkätzchen, die wir verwenden, sind nicht nur einzigartig und ästhetisch ansprechend, sondern sie spielen auch eine wichtige Rolle im Ökosystem. Diese kleinen, flauschigen Blüten sind eine der ersten Nahrungsquellen für Insekten, insbesondere Bienen und Schmetterlinge, die im Frühling nach Nektar suchen. Trotz unserer Nutzung gibt es immer noch viele blühende Palmkätzchen, die in der Natur für die bestäubenden Insekten zur Verfügung stehen.

Die Tradition des Osterschmückens haben wir als Ehepaar stets hochgehalten. Es ist eine wertvolle Zeit, die wir uns genommen haben, um gemeinsam kreativ zu sein und die Vorfreude auf das Osterfest zu zelebrieren. Auch wenn wir beide stets berufstätig waren, war Stress für uns kein Begriff. Stattdessen haben wir es als unsere Verantwortung angesehen, die Zeit effizient zu managen, um solche schönen Bräuche aufrechtzuerhalten.

Traditionen wie das Schmücken des Osterbaums bieten nicht nur eine Möglichkeit, unsere Familienwerte zu pflegen, sondern auch, um die Verbindung zur Natur und zur Jahreszeit zu stärken. Im Zuge der Nachhaltigkeitsbewegung gewinnen solche Bräuche erneut an Bedeutung, da viele Menschen sich darauf besinnen, regionale und natürliche Materialien zu verwenden. Der Rückgriff auf natürliche Ressourcen fördert ein Bewusstsein für Umweltschutz und die Achtung unserer Ökosysteme.

In einer Zeit, in der digitale Ablenkungen und hektische Lebensstile oft die Oberhand gewinnen, sind Momente, die wir mit der Familie verbringen – sei es beim Schmücken des Osterbaums oder beim gemeinsamen Erlebnis in der Natur – umso wertvoller. Es ist unsere Art, die Freude am Leben zu feiern und die Schönheit der Frühjahrszeit zu genießen.

Mit jeder Dekoration, die wir an unseren Baum anbringen, drücken wir nicht nur unsere persönliche Kreativität aus, sondern halten auch eine jahrzehntelange Tradition am Leben, die Generationen überdauert hat. Dieser Brauch ist mehr als nur eine schöne Dekoration; es ist eine Feier unserer Zuneigung zueinander, zur Natur und zu den Traditionen, die uns verbinden und die auch zukünftige Generationen inspirieren sollen.





