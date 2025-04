OSTERFEUER 2025 – Seiersberg-Pirka bei Graz!

Das Angebot „mobiREM“ bietet Therapieeinheiten zur Remobilisierung direkt im eigenen Zuhause an. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert per ärztlicher Überweisung, um sicherzustellen, dass der Zugang zu diesen Services für alle Patienten möglichst niedrigschwellig ist. In Graz-Ost übernimmt diese wichtige Aufgabe die Sozialorganisation GGZ. GRAZ. Nach einem Unfall oder einer Operation ist die Rückkehr zu einer normalen Beweglichkeit oft eine Herausforderung – dies gilt insbesondere für ältere Menschen, die möglicherweise bereits vor der Verletzung mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen hatten. Hier setzt das Angebot „mobiREM“ an, das für „mobile Remobilisation“ steht.

„mobiREM“ zielt darauf ab, die Lebensqualität der Betroffenen durch gezielte physiotherapeutische Maßnahmen zu verbessern. Ob nach einem chirurgischen Eingriff oder bei der Heilung von Verletzungen, die Therapeuten kommen direkt zu den Patienten nach Hause und gestalten die Sitzungen individuell, um die spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu berücksichtigen. Diese Herangehensweise ist besonders vorteilhaft für Senioren, die oft bei der Mobilität eingeschränkt sind und sich in der fremden Umgebung einer Klinik unwohler fühlen können.

Ein wichtiger Aspekt von mobiREM ist die Integration von Trainingsgeräten und Hilfsmitteln, die auch zu Hause zur Verfügung stehen. Die Therapeuten arbeiten eng mit den Patienten zusammen, um ein maßgeschneidertes Programm zu entwickeln, das sowohl die Wiederherstellung der körperlichen Funktionalität als auch die Förderung von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit als Ziel hat. Diese Programme sind nicht nur auf die Wiederherstellung der Mobilität fokussiert, sondern auch auf die Vorbeugung von Stürzen und weiteren Verletzungen.

Die positiven Auswirkungen solcher Therapiemaßnahmen sind belegt: Studien zeigen, dass frühzeitige und kontinuierliche Bewegungstherapie entscheidend für die Rehabilitation nach einem Unfall oder Eingriff ist. Das Angebot „mobiREM“ trägt dazu bei, die Rehabilitationszeit zu verkürzen und den Patienten zu helfen, schneller wieder ihren gewohnten Alltag zu erreichen. Die Verfügbarkeit dieser Dienstleistungen zu Hause stellt sicher, dass mehr Menschen die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre Mobilität zurückzugewinnen.