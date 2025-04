Osterfeuer in Aschau entzündete sich nach einem lauten Knall

Brandstiftung in Aschau im Zillertal: Ermittlungen nach mysteriösem Feuer

ASCHAU, 18. April 2025 – In der Tiroler Gemeinde Aschau im Zillertal wurde ein Brandalarm ausgelöst, der auf eine mutmaßliche Brandstiftung hindeutet. Um etwa 23:45 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall, der aus der Nähe eines Osterfeuer-Haufens kam, der für eine geplante Feier am kommenden Tag, dem 19. April, vorbereitet worden war. In der Folge entzündete sich das aufgeschichtete Holz und verursachte einen erheblichen Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Aschau reagierte umgehend auf den Alarm und rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen. Dank ihres schnellen Handelns konnte der Brand rechtzeitig eingedämmt werden, wodurch ein größerer Schaden, sowohl an umliegenden Grundstücken als auch an der Umgebung, vermieden wurde. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Mitgliedern vor Ort, die für die Sicherheit der Gemeinde sorgten.

Erste Ermittlungen der Polizei legen nahe, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Laut Berichten von Ermittlern wurden Brandbeschleuniger gefunden, was die Theorie der Brandstiftung stützt. Die Sicherheitskräfte haben daraufhin eine Untersuchung eingeleitet und fordern die Bevölkerung auf, sachdienliche Hinweise zu melden. „Es ist sehr bedauerlich, dass solch ein Vorfall in unserer Gemeinde passiert ist“, sagte der Bürgermeister von Aschau, der ebenfalls am Einsatzort war.

Das Osterfeuer hat in der Region eine lange Tradition und symbolisiert nicht nur den Beginn der Frühlingssaison, sondern auch Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die Veranstaltungen werden oft von Einheimischen organisiert, um das kulturelle Miteinander zu fördern und die Dorfgemeinschaft zu stärken. Angesichts des Vorfalls sind jedoch Sicherheitsmaßnahmen und die Notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung solcher Events zur Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmer nun in den Vordergrund gerückt.

Die Polizei hat eine Hotline eingerichtet, um mögliche Zeugen zu befragen und zusätzliche Informationen zu sammeln. Hinweise können direkt an die Polizeidienststelle in Schwaz gerichtet werden. Trotz dieses tragischen Vorfalls bleibt die Gemeinde optimistisch und plant, das Osterfeuer am nächsten Tag sicher durchzuführen, um die Tradition fortzusetzen und die Gemeinschaft zu feiern.





