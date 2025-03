Ostergeschenke: Frühlingsmarkt im Odilien-Institut am 20. März

Das Odilien-Institut lädt am 20. März von 9.30 bis 15 Uhr zu seinem traditionellen Frühlingsbasar in der Leonhardstraße 130 ein. Hier können wunderbare Produkte erworben werden, die von Menschen mit Sehbehinderungen oder anderen Handicaps, die vom Institut unterstützt werden, handgefertigt wurden. GRAZ/ST. LEONHARD. Die Vorbereitungen für Ostern sind in vollem Gange, und das Odilien-Institut feiert diesen Anlass mit einem besonderen Frühlingsbasar am 20. März. Von 9.30 bis 15 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, einzigartige Ostergeschenke und bezaubernde Frühlingsdekorationen zu entdecken. Alle Produkte stammen aus den geschickten Händen der kreativen Handwerker, die in den Werkstätten des Instituts aktiv sind. Diese Menschen, viele von ihnen mit Sehbehinderungen oder anderen Einschränkungen, arbeiten täglich mit großem Engagement und viel Herz an ihren Meisterwerken. Siehe auch Sport und Bildung: Kostenlose Neujahrsvorsätze in der Josefstadt umsetzen Beratung, Ausbildung und Assistenz Das Odilien-Institut bietet umfassende Beratungs-, Bildungs- und Assistenzleistungen für Menschen mit Sehbehinderungen sowie für Menschen mit verschiedenen anderen Behinderungen. Hier wird nicht nur eine qualitätsvolle schulische Ausbildung für junge Menschen sichergestellt, sondern auch ein respektvoller und würdevoller Lebensabend für ältere Menschen ermöglicht. Zusätzlich engagiert sich das Institut aktiv in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um die Lebensbedingungen der unterstützten Personen zu verbessern und Vorurteile abzubauen. Dies geschieht durch verschiedene Veranstaltungen und Workshops, die eine inklusive Gesellschaft fördern. Siehe auch SPÖ Wien Klubtagung: Ludwig kündigt umfangreiche Jobinitiative für Jugendliche an Das könnte dich auch interessieren: Besuche auch unsere Veranstaltungen, wie die „Gourmetküche unterm Vollmond“, bei der verschiedene kulinarische Highlights in atemberaubender Atmosphäre serviert werden. Zudem führt die Autorin Bettina Messner die Leser in ihre fantastischen Welten, während das Mezzanin Theater und Lebensgroß zu einem unvergesslichen Erlebnis in ihren Friseursalon einladen.





