Osterhasenfest in Fischbach am 13. April 2025: Feier zum 30. Jubiläum des Original Fischbacher Osterhasen!

Der Originale Osterhase aus Fischbach feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag! Die charmante Tradition hat ihren Ursprung im Jahr 1995, als der ehemalige Tourismusobmann Johann Zink auf eine kreative Idee kam: Er malte ein Hasengesicht auf einen kleinen Holzstamm. Diese originellen „Originalen Fischbacher Osterhasen“ gewannen schnell an Beliebtheit und wurden im gesamten Ort als fröhliche Osterdekoration aufgestellt.

Herzstück der Tradition sind die zahlreichen bunten Osterhasen, die die einst wenigen Exemplare Jahr für Jahr mehrten. Die Einwohner von Fischbach, inspiriert von dieser Idee, begannen mit viel künstlerischem Geschick, unzählige dieser lustigen Holzfiguren zu gestalten. Das gesamte Dorf wurde zu einem festlichen Osterhasendorf, und vor jeder Haustür lächelte nun ein Originaler Fischbacher Osterhase.

In Verbindung mit dieser zauberhaften Tradition wurde 2000 der Osterhasenkirtag ins Leben gerufen. Dieses jährliche Fest findet seitdem am Palmsonntag im Höhenluftkurort Fischbach statt und bietet eine Vielfalt an Bastel- und Handwerksständen sowie kulinarische Spezialitäten und Raritäten für Groß und Klein.

Im Jahr 2025 steht das Osterhasendorf Fischbach zwischen dem 23. März und dem 21. April ganz im Zeichen der Osterfeierlichkeiten. Der Ort wird festlich geschmückt, und es gibt zahlreiche Highlights für die Besucher.

Der Osterhasenkirtag im Osterhasendorf Fischbach am Palmsonntag bietet ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Familie. Die Vorfreude auf das Fest, das am 13. April 2025 stattfindet, ist bereits groß und verspricht einen erlebnisreichen Tag für alle!

Programm des Osterhasenkirtags am Palmsonntag, 13. April 2025:

• 10:00 Uhr: Palmweihe am Dorfplatz, anschließend Festgottesdienst in der Pfarrkirche Fischbach.

• 11:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Osterhasenkirtags mit zahlreichen Verkaufsständen.

• Frühschoppen mit dem Musikverein Fischbach sowie musikalische Unterhaltung durch die Ägydiblos.

• Verkauf der berühmten Original Fischbacher Osterkipferl und regionaler Produkte.

• Kulinarische Köstlichkeiten in den Fischbacher Gastronomiebetrieben.

• Landmaschinenausstellung der Firma Sommersguter.

• Handwerksvorführungen, die Einblicke in lokale Traditionen und Kunstfertigkeiten bieten.

• Ab 12:00 Uhr: Osterhasenmalwerkstatt und ein unterhaltsames Kinderprogramm mit zahlreichen Bastel- und Spielstationen.

• Ein echter Osterhase wird Süßigkeiten an die Kinder verteilen.

• Ab ca. 16:00 Uhr: Große Verlosung des Gewinnspiels.

Weitere Informationen sind erhältlich beim:

Verein für Ortsentwicklung „Sagenhaft Fischbach“

Dorfstraße 36

8654 Fischbach

Telefon: +43 664 5255727

Mobil: +43 3170 206-14

E-Mail: tourismus (at) fischbach.co.at