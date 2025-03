Osterhasenkirtag in Fischbach am 13. April 2025: Feier des 30. Geburtstags des Original Fischbacher Osterhasen!

Der Original Fischbacher Osterhase feiert seinen 30. Geburtstag. Im Jahr 1995 hatte der damalige Tourismusobmann Johann Zink eine außergewöhnliche Idee: Er malte ein Hasengesicht auf einen kleinen Holzstamm. Diese entzückenden „Originalen Fischbacher Osterhasen“ wurden daraufhin im ganzen Ort als liebevolle Osterdekoration aufgestellt. Seither hat sich dieses Konzept zu einer beliebten Tradition entwickelt, die nicht nur das Ortschaftsbild prägt, sondern auch ein Symbol für die Gemeinschaft und Kreativität der Fischbacher ist. Anfänge und Wachstum: Was einmal mit nur wenigen Osterhasen in Fischbach begann, entwickelte sich schnell zu einer fröhlichen Kunstbewegung. Jedes Jahr malte die Dorfgemeinschaft zahlreiche dieser bunten Figuren, was dazu führte, dass das gesamte Dorf während der Osterzeit in ein fröhliches Hasendorf verwandelt wurde. Vor jedem Haus stand stolz der Originale Fischbacher Osterhase, der sowohl Einheimische als auch Touristen erfreute. Siehe auch [Werbung] Ökologisch und Nachhaltig! Im Jahr 2000 entstand daraus die großartige Idee für den Osterhasenkirtag, der seither jährlich am Palmsonntag gefeiert wird. Der Höhenluftkurort Fischbach bietet während dieses Festes eine reiche Palette an Bastel- und Handwerksarbeiten, kulinarischen Spezialitäten und einem bunten Kinderprogramm. Die Veranstaltung zieht zahlreiche Besucher an, die die festliche Atmosphäre genießen. In diesem Jahr, von Sonntag, den 23. März bis Ostermontag, den 21. April 2025, schmückt sich das Osterhasendorf Fischbach besonders festlich, und es sind zahlreiche Highlights zu erwarten. Der Osterhasenkirtag wird am Palmsonntag, dem 13. April 2025, stattfinden und bietet ein abenteuerliches und unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie. Programm des Osterhasenkirtags am Palmsonntag, 13. April 2025: 10:00 Uhr: Palmweihe am Dorfplatz, anschließend Festgottesdienst in der Pfarrkirche Fischbach

11:00 Uhr: Eröffnung des Osterhasenkirtags mit verschiedenen Verkaufsständen

Frühschoppen mit dem Musikverein Fischbach und musikalischer Unterhaltung durch die Ägydiblos

Verkauf der originalen Fischbacher Osterkipferl und weiteren Spezialitäten

Kulinarische Köstlichkeiten in den Fischbacher Gastronomiebetrieben

Landmaschinenausstellung der Firma Sommersguter

Handwerksvorführungen der Hand- und Heimatarbeit aus der Waldheimat

Ab 12:00 Uhr: Osterhasenmalwerkstatt und Kinderprogramm mit spannenden Spiel- und Bastelstationen

Ein echter Osterhase verteilt Süßigkeiten an die Kinder

Ab ca. 16:00 Uhr: Große Verlosung des Gewinnspiels Diese Feierlichkeiten sind ein wunderbares Highlight im Jahreskalender von Fischbach und ziehen Besucher aus nah und fern an. Darüber hinaus stärken sie den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde und bieten eine Plattform für lokale Handwerker und Gastronomie. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den:

Verein für Ortsentwicklung „Sagenhaft Fischbach“

Dorfstraße 36

8654 Fischbach

Telefon: +43 664 5255727

Mobil: +43 3170 206-14

E-Mail: tourismus (at) fischbach.co.at

