Ostermarkt 2025 in Semriach, Near Graz!

Der Ostermarkt der Kunstschaffenden Semriach findet am

29. und 30. März 2025 von 10 bis 17 Uhr im historischen Rauchhaus Semriach statt. Dieses Event hat sich über die Jahre als beliebter Treffpunkt für Kunstliebhaber und Familien etabliert und zieht Besucher aus der gesamten Region an.

Bereits am 17. März 2025 wurde das traditionelle Osternest am Marktplatz in Semriach feierlich aufgestellt. Dieses symbolträchtige Nest ist ein beliebtes Fotomotiv und erfreut sich bei Groß und Klein großer Beliebtheit. Es wird mit vielen bunten Eiern und Dekorationen geschmückt, was die festliche Vorfreude auf das Osterfest noch verstärkt.

Auf dem zauberhaften Ostermarkt präsentieren etwa 20 talentierte Künstler*innen ihre einzigartigen Arbeiten. Jedes Kunstwerk ist ein Unikat, sorgfältig in Handarbeit gefertigt. Die Auswahl reicht von liebevoll gestalteten Weihkorbdecken über handbemalte Ostereier bis hin zu niedlichen Osterhasen. Diese Kunstwerke sind nicht nur perfekte Geschenke, sondern verleihen Ihrem Osterfest auch einen ganz besonderen Charme und Flair. Besuchen Sie im Rauchhaus Semriach und lassen Sie sich inspirieren von den vielfältigen Dekorationsideen, die das Osterfest bereichern. Darüber hinaus wird auf eine kulinarische Verwöhnung geachtet. Regionale Spezialitäten und traditionelle Speisen werden angeboten, damit auch Ihr leibliches Wohl während des Besuchs nicht zu kurz kommt.

Für die kleinen Gäste gibt es einen speziellen Maltisch, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Kinder können dort unter Anleitung malen und basteln, was ihnen nicht nur Spaß macht, sondern auch die familiäre Atmosphäre des Marktes unterstützt. Dadurch wird der Ostermarkt nicht nur zu einem Ort der Kunst, sondern auch zu einem Familienevent, das allen Altersgruppen Freude bereitet.

Veranstaltungsort:

Gewölbe des Rauchhauses

Markt 30

8102 Semriach

Das Rauchhaus Semriach ist nicht nur ein sehenswertes Gebäude, sondern auch ein kultureller Mittelpunkt der Gemeinde, in dem regelmäßig Veranstaltungen und Märkte stattfinden. Die Kombination aus Kunst, Handwerk, Kulinarik und einem familienfreundlichen Ambiente macht den Ostermarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Besucher. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einzigartige Kunstwerke zu entdecken und gleichzeitig die österliche Atmosphäre in Semriach zu genießen!