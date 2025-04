Ostermarkt im Schloss Neugebäude: Festliche Osteratmosphäre im Schloss Neugebäude

Dieses Wochenende verwandelte sich das malerische Schloss Neugebäude in Simmering in einen festlichen Ort für den traditionellen Ostermarkt. Der Markt zog zahlreiche Besucher an und bot eine beeindruckende Auswahl an handgefertigtem Kunsthandwerk, darunter exquisite Stücke aus Schmuck und Keramik. Das charmante Ambiente des Schlosses, das aus dem 18. Jahrhundert stammt, bildete die perfekte Kulisse für dieses fröhliche Ereignis.

Musikalische Unterhaltung und Vergnügungen für die Kleinen

Eine Vielzahl an musikalischen Darbietungen sorgte für eine lebhafte Atmosphäre auf dem Markt. Zu den Höhepunkten gehörten die talentierten Musiker Pietro Erik Arno und Domenico Limardo, die die Besucher mit ihren Melodien verzauberten, sowie DJ Mike, der für zusätzliche Stimmung sorgte. Ein besonderer Anziehungspunkt war die Blaskapelle Don Bosco, die am Sonntag live auftrat und mit traditionellen Klängen zum Mitsingen und Tanzen einlud.

Für die kleineren Gäste wurde ein Ringelspiel organisiert, das viel Freude und Spaß bereitete. Während die Kinder spielten, konnten die Erwachsenen bei den zahlreichen Foodtrucks eine köstliche Auswahl an Speisen genießen. Von frischen Broten bis hin zu verschiedenen Variationen von Langos, war für jeden Geschmack etwas dabei. Diese kulinarische Vielfalt machte den Ostermarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Der Ostermarkt im Schloss Neugebäude war nicht nur ein erfolgreicher Verkaufsplatz für Kunsthandwerk, sondern auch ein geschätzter Treffpunkt für Jung und Alt, der im nächsten Jahr sicherlich wieder viele Besucher anziehen wird. Eine weitere Gelegenheit, die traditionelle Handwerkskunst zu schätzen und die Gemütlichkeit einer solch festlichen Veranstaltung zu genießen.

Die eindrucksvollen Atmosphären und Momente wurden von der talentierten Fotografin Nicole Kawan festgehalten. Weitere Bilder und Impressionen finden Sie auf ihrer Facebook-Seite: Pressefotos.at.