Ostern in den Blumengärten Hirschstetten: Ostermarkt erleben

Der Ostermarkt, der in der malerischen Kulisse des Südburgenlands stattfand, bot eine beeindruckende Auswahl an kulinarischen Delikatessen. Besucher konnten lokale Köstlichkeiten wie herzhafte Specksorten, aromatischen Käse, zarten Räucherlachs sowie eine Vielzahl an verführerischen Süßspeisen genießen. Der Markt präsentierte zudem kunstvolle Osterartikel, darunter handbemalte Eier und stimmungsvolle Osterkerzen, die von talentierten Kunsthandwerkern liebevoll hergestellt wurden. Die Vielfalt der angebotenen Selbstgemachten verlieh dem Markt einen ganz besonderen Charme. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und Tiere zum Staunen



Für die kleinen Besucher wurde ein unterhaltsames Kinderprogramm organisiert, das Spiel- und Bastelaktivitäten wie Kinderschminken umfasste. Neben den festlichen Ständen konnten die Kinder auch in einem kleinen Zoo, der in den Blumengärten integriert war, verschiedene Tiere bewundern. Ziegen, Hasen und Ziesel sorgten für zahlreiche strahlende Gesichter und spannende Begegnungen mit der Tierwelt. Ergänzend bot ein 700 Quadratmeter großes Gewächshaus den Besuchern die Möglichkeit, verschiedene Pflanzenarten aus drei unterschiedlichen Klimazonen zu erleben und mehr über die botanische Vielfalt zu erfahren. Die Fotografie zum Event wurde von Nicole Kawan bereitgestellt. Für weitere Impressionen können die Fotos auf ihrer [Facebook-Seite](https://www.facebook.com/Pressefotos.at/) angesehen werden.









