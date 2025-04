Ottakring: Neos-Spitzenkandidat Paul Hirczy setzt auf Einbindung des Bezirks

Am 27. April wird Paul Hirczy als Listenführer für Neos Ottakring bei der Bezirksvertretungswahl antreten. Im Interview mit MeinBezirk hat der Spitzenkandidat seine Visionen und Pläne für den Bezirk dargelegt.

WIEN/OTTAKRING. Paul Hirczy tritt als Spitzenkandidat für die Neos bei der kommenden Bezirksvertretungswahl in Ottakring an, die für den 27. April 2025 angesetzt ist. Im Interview spricht er über seine wichtigsten Anliegen und die Veränderungen, die er für den Bezirk anstrebt.

Er betont die Notwendigkeit für flexiblere Öffnungszeiten am Yppenplatz, pragmatische Lösungen für die Parkplatzsituation und frischen Wind für Ottakring.

Parkplätze und eine längere Sperrstunde

Was sind die größten Anliegen von Neos in Ottakring?

PAUL HIRCZY: „Unsere Vision für Ottakring fokussiert auf Lebensqualität, Sicherheit und Chancengerechtigkeit. Ein zentraler Punkt ist der öffentliche Raum: Wir fordern bessere Beleuchtung, um die Sicherheit zu erhöhen, und verstärkte Sozialarbeit, um das Miteinander zu fördern. Ein weiteres Anliegen ist der Bau einer Tragluftsporthalle in einem unserer Bäder, um den Kindern im Winter mehr Bewegungsraum zu bieten. Unser Ziel ist es, Ottakring lebenswerter zu machen für alle Bewohnerinnen und Bewohner.“

Welche Anträge liegen Ihnen am Herzen?

Ein wichtiges Anliegen sind die flexibleren Sonntagsöffnungszeiten der Marktgastronomie am Yppenplatz. Trotz der Fortschritte auf Stadtebene bezüglich einer Liberalisierung hält unsere Bezirksvorsteherin (Lamp, SPÖ) an der restriktiven Sperrstunde um 17 Uhr fest. Angesichts der Ähnlichkeit zwischen Gastgärten und Marktgastronomie stellt sich die Frage: Warum diese strenge Regelung?

Gibt es Lösungsvorschläge für fehlende Parkplätze im Bezirk?

Ja, wir fördern pragmatische Lösungen und wollen den Fokus von ideologischen Grabenkämpfen abwenden. Der Bezirk muss aktiv smarter Parkraumlösungen entwickeln. Ein Ansatz wäre die Zusammenarbeit mit Supermarktbetreibern, die in der Nacht und an Wochenenden leere Parkplätze haben. Warum nicht ein Modell schaffen, das Anrainern diese Flächen außerhalb der Geschäftszeiten zugänglich macht?

Einbindung der Ottakringerinnen und Ottakringer

Im wienweiten Neos-Wahlprogramm steht „Schulen und Bildung“ im Mittelpunkt. Was kann der Bezirk in diesem Bereich leisten?

Ein entscheidender Hebel ist der Ausbau von „School Nurses“ sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern an Schulen. Diese Fachkräfte können frühzeitig Probleme erkennen und Unterstützung bieten. Schulen müssen modern ausgestattet sein, mit ausreichend Lernräumen, Sportmöglichkeiten und digitalen Angeboten, um allen Kindern gerecht zu werden.

Außerschulische Bildungsangebote sind ebenfalls wichtig. Wir fordern mehr öffentliche Lernorte, damit Kinder und Jugendliche auch außerhalb des Unterrichts Zugang zu hochwertigen Angeboten haben. Bildung darf nicht an Bezirksgrenzen oder Einkommen gebunden sein – Ottakring kann hier ein Vorbild sein!

Wie wollen Sie Veränderung und frischen Wind nach Ottakring bringen?

Wir setzen auf Transparenz und klare Entscheidungen. Die Einbindung der Ottakringerinnen und Ottakringer in den politischen Prozess ist entscheidend. Wenn die Bevölkerung informiert und gehört wird, avanciert dies bereits zum frischen Wind im Bezirk!

Wie stehen Sie zum Umbau der Seeböckgasse?

Wir unterstützen sinnvolle Verbesserungen im Radverkehr, die einen Mehrwert für alle schaffen. Der Umbau der Seeböckgasse zur Fahrradstraße muss im Rahmen eines durchdachten Gesamtkonzepts betrachtet werden, das auch die Belange der Unternehmen berücksichtigt.

Transparenz und Mitspracherecht

Warum sollten die Wähler gerade Sie wählen?

Bei dieser Wahl geht es nicht um eine Einzelperson, sondern um unser starkes Team und unser Programm, das ehrliche und transparente Bezirkspolitik für Ottakring verspricht. Eine Stimme für Neos sichert, dass die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger gehört und berücksichtigt werden, um den Bezirk nachhaltig zu verbessern.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung als Bezirksvorsteher?

Meine erste Amtshandlung würde die Initiierung von regelmäßigen, themenbezogenen Veranstaltungen umfassen, in denen die Bezirksvertretung mit den Bürgerinnen und Bürgern in Austausch tritt. Diese Plattformen bieten den Ottakringerinnen und Ottakringern die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, was für eine erhöhte Transparenz und Mitbestimmung sorgt.

