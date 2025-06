Ottakringer Bierfest: Wiens größter Pop-Up-Biergarten öffnet erneut seine Tore!

Das Ottakringer Bierfest lädt erneut bei freiem Eintritt in die Ottakringer Brauerei ein. Neun Wochen lang können sich Bierfans auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, bei dem das blonde Gold gefeiert werden soll.



WIEN/OTTAKRING/HERNALS. An der Bezirksgrenze zwischen Ottakring und Hernals gibt es eine Institution, die man schon von Weitem riechen kann: die Ottakringer Brauerei, eine der ältesten Brauereien Wiens. Um sicherzustellen, dass Malz und Hopfen nicht nur durch die Nase aufgenommen werden, öffnet die Brauerei einmal im Jahr für mehrere Wochen ihre Pforten und verwandelt das Areal in Wiens größten Pop-Up-Biergarten.

In diesem Jahr findet das Ottakringer Bierfest vom Donnerstag, 26. Juni, bis Freitag, 29. August, statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein gespanntes Programm mit Live-Unterhaltung, kulinarischen Leckerbissen und natürlich diversen Biersorten freuen. Die Brauerei, die bereits 1837 gegründet wurde, zieht nicht nur Einheimische an, sondern immer mehr internationale Gäste, die Wiens Bierkultur kennenlernen möchten.

Vom Yoga bis zur Live-Musik

Seit 2012 steht das Ottakringer Bierfest für ein wochenlanges Brauereigefühl mitten in der Stadt. Um das Erlebnis für die Besucher zu vergrößern, bietet das Sommerprogramm eine Vielzahl an Events, die von Bier-Yoga über „Bierkistlsingen“ bis hin zu Live-Musik und Pubquiz reichen. Diese Programme sind nicht nur unterhaltsam, sie vermitteln auch die Kultur und Tradition des Bierbrauens in Wien.

Zusätzlich sorgen zahlreiche Pop-up-Events für Überraschungen, sodass immer etwas Neues geboten wird. Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Eine Hüpfburg bietet viel Spaß, während die Erwachsenen in den lauen Abendstunden bei einem kühlen Bier entspannen. Kulinarisch werden die Besucher mit einer Vielzahl an Speisen verwöhnt, die von köstlichen Burgern und Finger Food bis hin zu traditionellen Wiener Gerichten reichen.

Live-Band eröffnet Fest

Die Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag, 26. Juni, mit einem traditionellen Fassanstich um 18:30 Uhr. Im Anschluss sorgt die Band GOT’YA mit Live-Musik für die passende Stimmung und bringt die Gäste in Feierlaune. Aktivitäten, die sowohl für Jung als auch Alt geeignet sind, stehen während der gesamten Laufzeit des Festivals auf dem Programm.

Alle Informationen darüber, wie man an dem Fest teilnehmen kann, sowie die Möglichkeit zur Tischreservierung gibt es online unter ottakringerbrauerei.at.

Das könnte dich auch interessieren:



Promis geben Vollgas für den guten Zweck

Tippfehler bei Station der Wiener Linien in Ottakring

Im Biergarten im Tiergarten dem Hopfen beim Wachsen zusehen