Outdoor-Kulturfestival Theater im Park: Gemischte Kunst im Wiener Sommer geht in siebte Runde

„Theater im Park“ startet in siebte Saison des Wiener Kultursommers

Das Outdoor-Kulturfestival „Theater im Park“ im Wiener Schwarzenberggarten geht 2026 in seine siebte Saison und ist Teil des Wiener Kultursommers. Am 18. Mai 2026 war ein Eröffnungsabend mit Musik, Humor und Wiener Flair geplant.

Von 20. Mai bis 17. September 2026 bietet das Festival ein Open-Air-Programm mit rund 140 Vorstellungen. Auf dem Spielplan stehen Kabarettabende, Lesungen, Konzerte und Gastspiele.

Auftakt mit Kabarett

Die Saison 2026 wird von Kabarettist Alex Kristan mit seinem Programm „50 Shades of Schmäh“ eröffnet. Der Titel spielt auf seinen 50. Geburtstag an. Das Programm thematisiert verschiedene Facetten und Schattierungen des Humors in einer politisch korrekten Zeit und greift unter anderem Alltagssituationen wie Urologenbesuche, Schönheitsideale für Männer, das Älterwerden, das Leben mit Teenagern und die „Live-Work-Balance-Generation“ auf.

Gastgeber Michael Niavarani ist 2026 mit seinem Kabarettprogramm „Homo idioticus 2.0 – der Trottel ist zurück“ sowie mit seiner Komödie „Venus und Jupiter“ vertreten. Angekündigt sind außerdem Auftritte von Omar Sarsam, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Toxische Pommes und Dr. Bohl.

Diskussionen und Musik im Freien

Auch das Format „Der Professor und der Wolf“ kehrt zurück. Darin diskutieren ORF-Moderator Armin Wolf und Politikwissenschafter Peter Filzmaier über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Musikalisch setzt „Theater im Park“ 2026 auf unterschiedliche Genres. Am 9. Juli 2026 treten Tenor Jonas Kaufmann und Pianist Helmut Deutsch mit dem Programm „Lieder im Park“ auf, das Werke aus Oper, Operette und Wiener Lied umfasst. Zudem ist das Format „Danzer Mania“ vorgesehen, das dem Musiker Georg Danzer gewidmet ist. Ernst Molden und Der Nino aus Wien gestalten einen gemeinsamen Abend, bei dem Wienerlied-Elemente mit moderner Singer-Songwriter-Musik verbunden werden.

Etabliertes Open-Air-Festival

„Theater im Park“ wird auch 2026 von Michael Niavarani und Georg Hoanzl veranstaltet. Das Festival wurde während der Corona-Pandemie gegründet und hat sich seitdem als fester Bestandteil des Wiener Kultursommers etabliert.

Im Jahr 2025 fanden im Rahmen von „Theater im Park“ 141 Vorstellungen statt, die über 180.000 Besucherinnen und Besucher verzeichneten.