Overwatch 2: Mit Volldampf in die Saison 17

Am 24. Juni 2023 startet die neueste Saison von Overwatch 2, und sie bringt gleich zwei neue mythische Skins mit sich! Doch das ist nicht alles: Spieler können sich auch auf neue Karten in verschiedenen Spielmodi freuen – eine im Hauptspielmodus und zwei weitere in Stadion. Zudem debütieren in alternativen Modi gleich drei Helden. Schließlich erwartet euch ein neuer Battlepass voller stilvoller Extras und Skins!

Im Stadion gibt es bald noch mehr Abwechslung! Junkrat wird in der kommenden Saison sein explosives Debüt feiern. Aufgrund seiner Chaos-Strategien wird er durch flächendeckenden Schaden weniger Stadion-Währung verdienen, aber sein Spielstil mit Minen und gezielten Schüssen hat viel Potenzial. Mit seiner explosiven Persönlichkeit und Skills könnte er sich als ein Favorit unter Spielern herauskristallisieren.

Zusätzlich dürfen sich Zenyatta und Sigma auf neue Fähigkeiten freuen, deren genaue Details bislang jedoch noch unbekannt sind. Spieler können sich von hochrangigen Profis inspirieren lassen, um optimale Build-Strategien zu entwickeln. Die aktuellen Abläufe versprechen eine spannende Dynamik im Spiel.

Mehr Verbesserungen in Stadion

Neben der neuen Stadionschmiede – einem Tool, das es Spielern ermöglicht, vorgefertigte Build-Pfade von Top-Spielern zu adaptieren oder eigene Upgrade-Pfade zu erstellen – erwarten uns auch zwei neue Karten: die Push-Karte Esperança und die Kontrollpunkt-Karte Samoa. Diese werden mit Saison 17 im Stadion spielbar sein. Die vertikalen Layouts beider Karten versprechen den Fans von Junkrat aufregende neue Möglichkeiten!

Neue Heldenskins und mythische Waffe

Wie bereits erwähnt, gibt es mit Saison 17 erstmals zum Saisonsbeginn sowohl einen mythischen Heldenskin als auch eine mythische Waffe zu ergattern. Der Horang D.Va Skin ist inspiriert von den historischen Mythen Koreas und dem ikonischen Tiger. Neben der klassischen rot-schwarz-weißen Farbpalette wird der Skin auch in leuchtendem Blau und Pastellrosa verfügbar sein!

Auch Reaper erhält ein neues mythisches Ausrüstungsstück. Nach seinem ägyptisch inspirierten Anubis-Heldenskin in Saison 12 wird er jetzt mit zwei Knochen-Schrotflinten ausgestattet, die mit Klingen versehen sind. Ob diese neuen Waffen seine Spielweise verändern werden, bleibt abzuwarten!

Der Battlepass hält ebenfalls einige aufregende Skins bereit, darunter die beliebte 8-Bit-Serie. Die Charaktere Sombra, Genji, Reinhardt, Zenyatta und Orisa erscheinen in einem charmanten Retro-Gaming-Look. Besonders Sombra sieht aus, als sei sie gerade aus der Watchdogs-Reihe gefallen, und das passt einfach perfekt zu ihrem Charakter!

Für Fans des klassischen Overwatch kommt das Beste zum Schluss: Eine neue Flashpoint-Karte im regulären Modus. Aatlis, die in Marokko spielt, verbindet Glanz und Glamour mit wunderschönen Gärten und erinnert an die Flashpoint-Karte Suravasa sowie an die Payload-Karte Circuit Royal.

