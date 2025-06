Ozean und Regenwald: Sommer-Workshops für Kinder im Haus des Meeres

Erstmals im Sommer 2023 bietet das Haus des Meeres in Wien spezielle Workshops für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren an, die ihnen die Möglichkeit geben, spannende Einblicke in die Welt der Tiere zu erhalten, dank der Expertise des Fachpersonals des Zoos.

WIEN/MARIAHILF. Unter dem Motto „Me(e)hr Sommer“ ermöglicht das Haus des Meeres den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abwechslungsreiche Programme, die sich rund um die Themen Ozean und Regenwald drehen. Diese Initiative ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich und ermöglicht es Familien, einen aufregenden Tag in der Natur zu verbringen, ohne lange Anfahrten in Kauf nehmen zu müssen.

Im „Ozean-Atelier“ – einem Workshop, der ab vier Jahren zugänglich ist – haben die Kinder die Möglichkeit, die farbenfrohe Unterwasserwelt zu erkunden. Sie beobachten faszinierende Meeresbewohner wie Clownfische und Haie und setzen ihre Eindrücke kreativ in eigene Kunstwerke um. Dieses interaktive Erlebnis fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch das Verständnis für marine Ökosysteme. Für die älteren Kinder ab acht Jahren bietet die „Forscher-Safari“ spannende Einblicke in die Tierwelt des Regenwaldes und des Ozeans. Hier lernen die jungen Forscherinnen und Forscher eine Vielzahl von Aspekten, wie beispielsweise die Geräusche von verschiedenen Vogelarten wie dem Turako oder die Frage, warum Haie ständig in Bewegung bleiben müssen.

Blick über Wien – Lernen und Erleben

Die rund zweistündigen Workshops werden von erfahrenen Zoopädagoginnen und -pädagogen geleitet. Dieses Fachpersonal sorgt dafür, dass die Kinder nicht nur Spaß haben, sondern auch wertvolles Wissen über Tierverhalten, Umwelt- und Naturschutz gewinnen. Das Angebot richtet sich an Gruppen wie Kindergärten, Horte, Schulen sowie private Gruppen von bis zu 25 Kindern.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 7 Euro pro Kind zuzüglich Eintritt. Der erste Workshop startet am Montag, 30. Juni, um 9.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Zudem finden an weiteren ausgewählten Tagen im Sommer Kurse zur selben Uhrzeit statt. Eine Übersicht zu den Kurszeiten sowie die Anmeldung über das Kontaktformular findest du hier.

Das könnte dich auch interessieren:

• Regenbogen-Banner ziert die Fassade des Hauses des Meeres

• Straßenfest „Andersrum ist nicht verkehrt“ macht Mariahilf bunt

• Vierte Amtszeit von Markus Rumelhart bestätigt