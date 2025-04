Panama Genehmigt US-Truppenstationierung am Panamakanal – Was das für die Region bedeutet!

Am Mittwoch wurde ein bedeutendes Memorandum zwischen den Regierungen der USA und Panamas während des Besuchs von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Panama unterzeichnet. Dieses Dokument ermächtigt sowohl militärisches als auch ziviles US-Personal, in von Panama benannten und kontrollierten Einrichtungen Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen, militärische Übungen abzuhalten und Ausrüstung zu lagern. Die Vereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von drei Jahren und bietet die Möglichkeit einer Verlängerung.

Während seines Aufenthalts äußerte Hegseth die Möglichkeit einer erneuten Stationierung von US-Truppen in Panama, um den Panamakanal zu sichern. Er betonte, dass die USA „auf Einladung“ militärische Basen oder Marineflugplätze reaktivieren und Truppen am Kanal stationieren könnten. Diese Äußerungen stießen auf Widerstand bei Panamas Verteidigungsminister Frank Ábrego, der klarstellte, dass sein Land „keine Militärstützpunkte oder Verteidigungsanlagen akzeptieren“ könne. Dies verdeutlicht die sensible geopolitische Lage, in der Panama sich befindet, insbesondere im Hinblick auf die Beziehung zwischen den USA und China.

Die Vereinbarung gibt US-Präsident Donald Trump ein wichtiges Schlüsselelement zur Erfüllung seiner Zielsetzung, den Einfluss der USA über diese strategisch bedeutende Wasserstraße zu verstärken. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt die Übernahme der Kontrolle über den Kanal angedeutet, den die USA ursprünglich erbauten und 1999 an Panama übergaben. Er wies darauf hin, dass der chinesische Einfluss auf die Wasserstraße, die fünf Prozent des globalen Handels abwickelt, zu übermäßig sei, was zu einer besorgniserregenden Situation führen würde.

Wichtige Punkte der Vereinbarung:

US-Personal darf Ausbildung und Übungen in speziellen Einrichtungen in Panama durchführen.

Die Vereinbarung kann nach drei Jahren verlängert werden.

US-Verteidigungsminister Hegseth bezieht sich auf die Möglichkeit, US-Truppen aktuell oder dauerhaft zu stationieren.

Panama behält die Kontrolle über die Genehmigung von US-Truppen und -Einrichtungen.

Hintergrund des Panamakanals:

Der Panamakanal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres errichtet.

Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Verwaltung des Kanals an Panama.

Der Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt und verbindet den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean.

Die Entwicklungen rund um den Panamakanal sind nicht nur für Panama, sondern auch für die USA von entscheidender Bedeutung. Die wiederkehrenden Äußerungen und strategischen Überlegungen sollen die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China reflektieren. Der Einfluss äußerer Nationen auf eine so essentielle Handelsroute bleibt daher ein wichtiger Diskussionspunkt in internationalen Beziehungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Vereinbarung sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die politische und militärische Landschaft in der Region mit sich bringt.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Panama entwickeln und welche Auswirkungen dies auf die Sicherheit des Panamakanals haben wird.