Pannonische Genussreise in der Wiener Innenstadt: Burgenland Kul(t)inarium zeigt Vielfalt und Regionalität

Burgenland Kul(t)inarium bringt pannonische Genusswelt nach Wien

Am Platz Am Hof in der Wiener Innenstadt macht für vier Tage das Fest „Burgenland Kul(t)inarium“ Station. Besucherinnen und Besucher können dort kulinarische Angebote und Regionen des Burgenlands kennenlernen.

Insgesamt 30 pannonische Aussteller präsentieren beim Fest ihre Produkte. Im Mittelpunkt stehen typische Speisen und Getränke aus dem Burgenland.

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten rücken die unterschiedlichen Regionen des Bundeslands in den Fokus. Das Fest versteht sich damit als Präsentationsfläche für Genuss und regionale Vielfalt.

Begleitet wird die Veranstaltung von einem vielfältigen Programm. Dieses wird als ausgelassen und gesellig beschrieben.