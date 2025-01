Papier-Power: Die Zauberkunst des mexikanischen Pappmachés

Die mexikanische Cartonería, auch bekannt als Pappmaché-Kunst, ist eine traditionsreiche Handwerkstechnik, deren Ursprung bis zur Zeit der Kolonialisierung zurückreicht. Diese Kunstform, die mit der Evangelisierung nach Mexiko kam, wurde eng mit religiösen Feierlichkeiten verbunden. Von den ersten Piñatas bis zu den „Judas-Figuren“, die in der Osterwoche verbrannt werden, diente Pappmaché als Medium zur Ausdrucksweise von Kultur, Kreativität und Spiritualität.

Warum Pappmaché?

Diese Technik fand schnell Anklang bei der Bevölkerung, da die benötigten Materialien kostengünstig und leicht erhältlich waren. Mit Papier, Kleister und einer Portion Kreativität wurden nicht nur Piñatas hergestellt, sondern auch viele andere Objekte, darunter „Lolitas“ (bewegliche Puppen), bunte „Calacas“ (Totenköpfe) und die berühmten „Alebrijes“, die mittlerweile international bekannt sind.

Die mexikanische Cartonería entwickelte sich im Laufe der Zeit weiter. Zunächst arbeiteten viele Handwerker anonym, doch ihre Werke und Fähigkeiten erlangten Anerkennung durch die Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern wie Diego Rivera. Einer der bekanntesten Meister dieser Kunstform ist Pedro Linares, der als Schöpfer der Alebrijes gilt.

Diese farbenfrohen, fantastischen Wesen entstanden aus einem Traum von Linares und wurden schnell zu Symbolen des mexikanischen Volksglaubens und der Kultur. Für seinen bedeutenden Beitrag zur mexikanischen Kunst wurde Linares 1990 mit dem Nationalen Preis für Wissenschaften und Künste ausgezeichnet.

Die Kunst der Cartonería wird von den sogenannten Maestros Cartoneros fortgeführt, deren Werke weltweit geschätzt werden. Mit Materialien wie Draht, verschiedenen Papiersorten und Kleister schaffen sie beeindruckende Skulpturen, die das Erbe der mexikanischen Kultur tragen. Eine weitere bemerkenswerte Künstlerin dieser Tradition ist Carmen Caballero, eine Meisterin der Judas-Figuren, deren Werke heute im Hausmuseum von Diego Rivera zu sehen sind.



Die Relevanz der Cartonería heute

In einer Zeit, in der traditionelle Handwerkskunst zunehmend geschätzt wird, erlebt die mexikanische Pappmaché-Kunst einen neuen Aufschwung. Sie symbolisiert die Wiederbelebung kultureller Werte und die Verbindung von Kunsthandwerk mit modernen Ausdrucksformen. Von farbenfrohen Alebrijes bis hin zu großen Pappmaché-Skulpturen bei Festen und Paraden – die Cartonería bleibt ein lebendiges Zeugnis der mexikanischen Kultur.

Heute ist es einfacher denn je, ein Stück dieser Tradition mit nach Hause zu nehmen oder an Workshops teilzunehmen, in denen das Handwerk der Cartonería erlernt werden kann.

So hat jeder die Möglichkeit, seine eigene Kreativität zu entdecken und ein einzigartiges Kunstwerk aus Papier zu schaffen. Der Zauber des Pappmachés zeigt sich in der Fähigkeit, jede erdenkliche Form anzunehmen – ein Ausdruck der Fantasie, Kultur und Geschichte Mexikos.

Kunst aus Papier: Kreativität zum Leben erwecken – Die Welt von Sonia Siblik

Sonia Siblik ist seit ihrer Kindheit tief in die Welt der Kunst eingetaucht, inspiriert von der Sammelleidenschaft ihres Vaters. Diese frühe Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur prägte ihre eigene Vision der Kunstvermittlung. Nach einer pädagogischen Ausbildung in Wien ließ sie ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden und gründete Lichtraum eins by Paul Siblik – einen einzigartigen Ort, der Kunst und Begegnung vereint. Seit 2007 kuratiert und organisiert sie dort Ausstellungen, die durch die intensive Verbindung mit Kunst und Künstler*innen einen besonderen Zauber ausstrahlen. Mit innovativen Projekten wie „Street/Art – Kunst am Zaun“ und dem 2023 ins Leben gerufenen „1st Vienna ArtPark“ bringt sie Kunst in den urbanen Raum. Diese Initiativen schaffen inspirierende Begegnungen im Alltag und eröffnen neue Perspektiven auf Kunst im öffentlichen Raum. Als Gründerin des Vereins Künstlerische Gemeinschaftsprojekte LichTraum fördert sie die kollaborative Kunst, bei der Kreativität und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Ihre Workshops, insbesondere in Pappmaché und kreativer Kunstvermittlung, ermöglichen den Teilnehmer*innen, Kunst hautnah zu erleben. In dieser Atmosphäre fließen Ideen, und Menschen kommen zusammen. Für Sonia Siblik ist Kunst mehr als nur Ausdruck – sie ist ein lebendiger Austausch, der das Potenzial in anderen entfacht und kulturelle Brücken schlägt.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.lichtraumbysoniasiblik.com/basementartbylichtraum/mexikanische-pappmache