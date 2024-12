Papst Enthüllt Heiliges Jahr bei Christmette: Ein Unvergessliches Fest!





Nach katholischem Verständnis können Gläubige während eines Heiligen Jahres durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen. Dazu gehören: Wallfahrt nach Rom

Durchschreiten Heiliger Pforten in der Ewigen Stadt Mehr als 30 Millionen Pilger und Besucher werden während des katholischen Großevents in der italienischen Hauptstadt erwartet. Einige Schätzungen gehen sogar von bis zu 45 Millionen aus. Anschließend wird Franziskus die traditionelle Christmette feiern und damit die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan einläuten. Es wird erwartet, dass der Papst sich bei den Gottesdiensten eindringlich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. In Bethlehem – dem Überlieferung nach Geburtsort von Jesus Christus – sollen die Feierlichkeiten aufgrund des Gazakriegs in diesem Jahr eher gedämpft ausfallen.

Insgesamt wird während des Heiligen Jahres die Möglichkeit zum Ablass stark in den Fokus gerückt, mit einer hohen Zahl an Pilgern und bedeutenden Gottesdiensten. Das Augenmerk des Papstes wird besonders auf den Frieden gerichtet sein, während die Feierlichkeiten in Bethlehem in diesem Jahr zurückhaltend stattfinden.