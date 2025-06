Paris SG Zerschmettert Messis Inter Miami – Aufeinandertreffen mit Bayern Steht An!

Das junge PSG-Team stellte Miami mit Altstars wie Messi, Luis Suárez, Jordi Alba und Sergio Busquets in der ersten Hälfte klar in den Schatten. Der Sieger der UEFA Champions League überforderte die Mannschaft aus der Major League Soccer mit schnellem Kombinationsspiel und technischen Finessen, was bis zur Halbzeit bereits für klare Verhältnisse sorgte. „Es war ein fast perfektes Match, wir haben viele Chancen herausgespielt, ich bin wirklich glücklich“, sagte Trainer Luis Enrique.

Bereits in der 4. Minute brachte eine portugiesische Kombination das erste Tor: Joao Neves traf nach einem Freistoß von Vitinha per Kopf. Das Team von Enrique präsentierte vor über 65.000 Zuschauern begeisternden Fußball. Kurz vor der Pause erhöhte Joao Neves mit seinem zweiten Treffer (39.) nach einem Stanglpass von Fabian Ruiz. Ein Eigentor von Tomas Aviles (44.) und ein weiteres Tor von Achraf Hakimi (45.+3) sorgten für einen klaren Pausenstand von 4:0.

Der 38-jährige Messi, der zwischen August 2021 und Juli 2023 für PSG spielte, hatte in der ersten Halbzeit kaum Einfluss auf das Spiel. Seine gesamte Mannschaft schaffte es kaum, über die Mittellinie zu kommen, und hatte keine nennenswerte Offensivaktion.

Nach dem Seitenwechsel reduzierte PSG den Druck und verwaltete die Führung. Miami entwickelte einige Offensivaktionen und hatte früh die Chance auf ein Ehrentor, doch Suárez konnte einen idealen Pass von Messi nicht verwerten (49.). Ein Kopfball von Messi (80.) bereitete Torhüter Gianluigi Donnarumma keine Probleme, und ein Freistoß des Weltmeisters endete in der Mauer (89.). Auf der anderen Seite vergaben Bradley Barcola (58., 69.) und Hakimi (66.) gute Möglichkeiten, um das Ergebnis zu erhöhen.

Paris SG beendete die letzte Saison im Mai mit einem 5:0-Sieg gegen Inter Mailand und hat somit die Champions League nach der Ära von Messi gewonnen. „Es ist eine historische Saison für diesen Club, und wir wollen in diesem Bewerb weiter Geschichte schreiben“, erklärte Enrique, während die Mannschaft auf dem besten Weg zum nächsten großen Triumph ist.

In der nächsten Runde erwarten die Bayern, die den brasilianischen Großclub Flamengo eliminierten. In diesem Spiel sorgten ein Eigentor von Erick Pulgar (6.) und ein Treffer von Harry Kane (9.) für einen perfekten Start der intensiv pressenden Münchner. Flamengo fand jedoch auch ins Spiel zurück, als Gerson in der 33. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Leon Goretzka erhöhte früh auf 3:1 (41.), und Kane sicherte, nachdem er ein Pressing erfolgreich abschloss, den endgültigen Sieg mit seinem zweiten Tor (73.).

Abschließendes Fazit

PSG zeigte eindrucksvollen Fußball, und trotz des starken Auftritts von Bayern bleibt die Frage offen, ob sie in der nächsten Runde ähnliche Leistungen abrufen können. Mit der Champions League im Fokus ist der Druck für PSG und die Bayern größer denn je. Die nächste Herausforderung gegen Bayern könnte entscheidend für PSGs Traum von weiteren historischen Erfolgen sein.