Parkanlage: Jakomini bekommt „grüne Lunge“ auf dem Gelände der ehemaligen Kirchnerkaserne

Der Ivanka-Gruber-Park, eine geplante grüne Oase, soll bis Anfang 2027 im Bezirk Jakomini in Graz eröffnet werden und eine Fläche von fast einem Hektar einnehmen. GRAZ/JAKOMINI. Im sechsten Bezirk von Graz, Jakomini, besteht seit Jahren ein akuter Mangel an Grünflächen. Der Ivanka-Gruber-Park, der auf dem Gelände der ehemaligen Kirchnerkaserne entstehen soll, wird als wichtige „grüne Lunge“ angesehen. Hier laufen bereits Bauarbeiten für ein Wohnprojekt der Firma ARE/Immovate sowie ein gefördertes Wohnbauprojekt der Stadt Graz. Als Teil der umfassenden Umgestaltung des Gebiets wird auch ein Bezirkssportplatz integriert. Erholung, Spiel und Natur Die Landschaftsgestaltung des Parks liegt in den Händen von „zwoPK Landschaftsarchitektur Rode Schier Wagner“. Der Superlativ des Parks sind neben seiner Größe von etwa einem Hektar die vielfältigen Angebote: Dazu zählen eine Spielwiese, ein erhaltenswerter Baumbestand, eine abwechslungsreiche Topografie sowie eine öffentliche Toilette und ein Wasserspiel. Der Park wird zudem als „Naschgarten“ konzipiert, in dem Pflanzen wie Speierling, Vogelkirsche, Maulbeere und Zürgelbaum angepflanzt werden. Der Park ist nach Ivanka Gruber benannt, einer langjährigen Präsidentin des Vereins „Österreichisch-slowenische Freundschaft“. Siehe auch Bildergalerie: Höhepunkte der Sturm Meisterfeier in Graz Die Stadt Graz trägt keine zusätzlichen Kosten durch den neuen Park. „Durch konsequente und faire Verhandlungen mit den Bauträgern haben wir erreicht, dass die überzeugbare Grünachse gemeinsam entwickelt wurde“, erklären Robert Wiener, Leiter der Abteilung für Grünraum und Gewässer, zusammen mit Projektleiterin Astrid Feuchter. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) freut sich über die Entstehung eines „grünen Herzens“ für das neue Viertel, das den Anwohnern einen Ort zum Atemholen, Treffen und Spielen bietet. Für alle Interessierten: Die sechs Gestaltungsvorschläge für den Park können noch bis Freitag, 11. Juli, im Foyer der Stadtbaudirektion am Europaplatz 20 besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 15 Uhr. Siehe auch Auto auf Fußweg in Graz-Gösting verunfallt Das könnte dich auch interessieren: Geh- und Radweg vor Seifenfabrik wird dichtgemacht Grazer fahren mehr Öffis, aber weniger mit dem Rad Fee-Award zeichnet vier ehrenamtliche Projekte aus

