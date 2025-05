Parken in Graz: VCÖ plädiert für höhere Gebühren, Stadt lehnt ab

Der VCÖ übt scharfe Kritik an den Parksituation in Österreichs Städten: Die Parkgebühren sind zu niedrig. Der Verkehrsclub fordert eine Staffelung der Preise nach Fahrzeuggröße. Die Stadt Graz plant vorerst keine Preiserhöhung, sondern will andere Maßnahmen ergreifen.



GRAZ. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat die Parkraumbewirtschaftung in vielen österreichischen Städten stark kritisiert und eine grundlegende Reform gefordert. Ein zentraler Punkt der Kritik sind die im internationalen Vergleich günstigen Parkgebühren. In Graz und Wien zahlt man maximal 2,60 Euro pro Stunde. Im Vergleich dazu betragen die Parkgebühren in Helsinki 4 Euro, in Stuttgart 5,50 Euro, in Amsterdam 7,80 Euro und in Paris bis zu 18 Euro, abhängig von der Fahrzeuggröße. Die letzte Anpassung der Parktarife in Graz fand im Herbst 2023 statt, als die Gebühren in der Blauen Zone um 30 Cent und in der Grünen Zone um 20 Cent erhöht wurden.

Anrainerparken soll ausgeweitet werden



Die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont, dass vorerst keine weiteren Erhöhungen der Parkgebühren geplant sind. „Es geht nicht nur um Gebühren, sondern um intelligente Regelungen, die sowohl den Anwohnern als auch der Umwelt zugutekommen und somit zu einer lebenswerten Stadt führen“, erklärt Schwentner. Beeindruckend ist die hohe Zustimmung der Anwohner im Univiertel: 72 Prozent sind mit der aktuellen Regelung zufrieden, 85 Prozent wünschen sich eine Ausweitung des Anrainerparkens. Hierbei bleibt die Kostenstruktur unverändert – für 24 Monate parken Anwohner maximal 390,30 Euro. Zum Vergleich: Die Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr kostet ab Juli 414 Euro, einschließlich städtischer Förderungen.

Parkplätze am Stadtrand statt im Zentrum



Der VCÖ fordert zudem eine Differenzierung der Parkpreise nach Größe, Gewicht und Emissionsklasse der Fahrzeuge. Dies sei besonders relevant aufgrund der überproportionalen Flächennutzung durch SUVs. Städte wie Aachen, Basel und Paris haben solche Regelungen bereits implementiert. Auch Schwentner hat diese Möglichkeit zur Sprache gebracht; jedoch könnte eine Einführung nur nach einer Novellierung des Landesgesetzes erfolgen.

In Graz gibt es aktuell 24.179 Zone-Parkplätze – 13.736 in der Blauen Zone und 10.443 in der Grünen Zone, die sich größtenteils in den inneren Stadtbezirken befinden. Die Stadt plant, das Parkplatzangebot auf alle Bezirke auszuweiten. „Ein einfacher Ausbau der Stellplätze ist nicht unsere Agenda, denn Parkraum ist endlich“, erklärt das Büro der Verkehrsstadträtin. Das bedeutet konkret: Reduzierung in den Stadtzentren und eine Erhöhung der Parkplätze am Stadtrand.

