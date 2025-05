Parkplätze und Mobilität: Ein anhaltendes Thema in den Bezirken

Nächste Station von WKO-Regionalstellenleiter Viktor Larissegger ist Mariatrost, Ries und Waltendorf – drei Grazer Bezirke, die oft nur als Wohngegenden bekannt sind. Doch bei seinem Besuch betont Larissegger die wirtschaftliche Bedeutung dieser Region. In einem aktuellen Wirtschaftsklima, in dem Mobilität und Erreichbarkeit zunehmend in den Fokus rücken, bietet der Austausch mit ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmern eine wertvolle Gelegenheit, um Herausforderungen und Lösungen zu diskutieren.

Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass die Bezirke Mariatrost, Ries und Waltendorf viele kleinere Betriebe beherbergen, die vorwiegend in den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen tätig sind. Diese Unternehmen tragen entscheidend zur lokalen Wirtschaft bei und schaffen Arbeitsplätze, die die Lebensqualität der Anwohner verbessern. Larissegger hebt hervor, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse dieser Betriebe zu verstehen, insbesondere in Zeiten, in denen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rasch ändern.

Ein zentrales Thema, das in den Gesprächen behandelt wird, ist Mobilität. In Graz ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel von großer Bedeutung für die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen. Die Bezirke Mariatrost, Ries und Waltendorf sind strategisch günstig gelegen, jedoch müssen die Verkehrsverbindungen weiterhin verbessert werden, um den Pendlern und Besuchern einen unkomplizierten Zugang zu ermöglichen.

Um die betriebliche Mobilität zu fördern, könnten Vorschläge wie die Verbesserung von Radwegen, die Einführung von Carsharing-Diensten oder die Optimierung der Buslinien geprüft werden. Solche Maßnahmen würden nicht nur den Verkehr entlasten, sondern auch zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, was in Einklang mit den Zielen der Stadt Graz steht, eine nachhaltige urbanen Entwicklung voranzutreiben.

Zusätzlich zu diesen Themen wird Larissegger auch die Potenziale der Digitalisierung ansprechen, die für viele Unternehmer in der Region noch ungenutzt sind. Gerade kleinere Betriebe könnten durch digitale Lösungen effizienter arbeiten und ihre Reichweite erheblich erhöhen. Workshops oder Beratungsangebote zur Digitalisierung könnten hier entscheidend sein.

Neben den wirtschaftlichen Gesprächen mit den Unternehmern wird Larissegger auch die Möglichkeit nutzen, um mit den Anwohnern in Kontakt zu treten. Der Austausch über ihre Anliegen und Wünsche kann dabei helfen, die lokalen Gegebenheiten besser zu verstehen und in künftige wirtschaftliche Planungen einzubeziehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bezirke Mariatrost, Ries und Waltendorf weit mehr zu bieten haben, als es auf den ersten Blick erscheint. Ihr wirtschaftliches Potenzial sollte nicht unterschätzt werden, und durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung kann dieser Bereich weiter gestärkt werden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Lebensqualität der Anwohner und die Attraktivität des Standortes zu erhöhen.







Source link