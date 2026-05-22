Party-Wochenende Tutto Gas in Lignano: Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen trotz Lockerungen erwarten Partygäste aus Österreich

Party-Wochenende in Lignano: Verstärkte Sicherheitspräsenz zum Event „Tutto Gas“

In Lignano Sabbiadoro findet an diesem Wochenende die Veranstaltung „Tutto Gas“ statt. Es werden zehntausende Party-Begeisterte aus Österreich in dem Badeort erwartet.

Für das Pfingstwochenende wurden die Auflagen für Besucher im Vergleich zu früher etwas gelockert. Gleichzeitig ist das Sicherheitskonzept der Stadt Lignano nachgeschärft worden.

Unterstützung durch Kärntner Polizei

Aus Kärnten unterstützen in diesem Jahr eine Beamtin und ein Beamter die Polizei in Lignano vor Ort. Vom Innenministerium wurde vorgegeben, dass der Kärntner Polizist im Einsatz als Revierinspektor Martin bezeichnet wird. Er war bereits zu mehreren Pfingstterminen zur Unterstützung bei den italienischen Kolleginnen und Kollegen im Einsatz.

Revierinspektor Martin nennt Ruhe bewahren als wichtigste Regel. Deeskalation stehe immer im Vordergrund. Nach seinen Angaben wird von der Polizei oft ein Auge, meistens beide Augen zugedrückt, die Entscheidungen träfen die italienischen Kolleginnen und Kollegen. Wenn es mit Reden nicht mehr funktioniere, würden Maßnahmen durchgesetzt.

Touristinnen und Touristen seien nach seinen Beobachtungen allgemein verständnisvoll und dankbar für Vermittlungshilfe.

Einsatzschwerpunkte und mögliche Regeln

Von Freitag bis Montag sind in Lignano neben der Polizei auch Carabinieri und private Sicherheitsdienste im Einsatz. Sie sollen vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Ausgehvierteln und an belebten Plätzen präsent sein.

Nach Angaben von Revierinspektor Martin ändern sich die Regeln im Vergleich zum Vorjahr nicht stark. Er geht davon aus, dass über Nacht wieder ein Badeverbot gelten und der Großteil des Strandes gesperrt werden dürfte. Details zu den Regelungen für das Pfingstwochenende werden nach seinen Angaben von der italienischen Polizei noch abgestimmt und sollen vor Einsatzbeginn bekanntgegeben werden.

Revierinspektor Martin rechnet damit, dass es zu später Stunde ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen geben wird und Musik voraussichtlich bis Mitternacht erlaubt sein dürfte.

Angebote für ruhigere Gäste

Für Gäste, die es ruhiger angehen lassen wollen, gibt es Angebote der Stadt. Dazu zählt etwa Yoga am Strand.