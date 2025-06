Peacekeepers Day: UN-Flagge in Militäreinrichtungen weiterhin nicht vorhanden

Die Vereinigung Österreichischer Friedenssoldaten hat sich wiederholt für die Anbringung der UN-Flagge an militärischen Einrichtungen eingesetzt, erhielt jedoch eine offizielle Absage vom Bundesministerium für Landesverteidigung.

In einem ausführlichen Schreiben erteilte das Ministerium, nach fast einem Jahr Prüfung, dem Vorschlag von Gerhard Dujmovits, Präsident der Vereinigung Österreichischer Friedenssoldaten, und Presseoffizier Franz Köfel, eine Absage. Der Antrag, nach dem am 29. Mai, dem internationalen Peacekeepers Day, die UN-Flagge in den Kasernen zu hissen, sollte zum Gedenken an 52 österreichische Soldaten dienen, die seit 1960 in internationalen Friedensmissionen gefallen sind.

Die Antwort des Ministeriums

Das Ministerium würdigte in seiner Antwort die Verdienste österreichischer Soldaten, die in zahlreichen EU- und NATO-Missionen tätig sind, und sprach sich für einen Gedenktag für alle Friedenssoldaten aus. Allerdings wurde klargestellt, dass es aktuell keine international bekannte Initiative gibt, um dies zu verwirklichen, was die Hoffnung auf eine Änderung der Beflaggungspraxis dämpft.

Restriktive Beflaggungsregeln

In dem Schreiben wird bestätigt, dass die offizielle Beflaggung von militärischen Einrichtungen in Österreich stark reglementiert ist. Erlaubt ist die Beflaggung lediglich zu bestimmten Anlässen wie dem 1. Mai (Tag der Arbeit), dem 5. Mai (Europatag), am Nationalfeiertag und weiteren ausgewählten Feiertagen. Der Minister betont, dass das Ansinnen auf eine Beflaggung mit der UN-Flagge nicht näherverfolgt werden kann.

Öffentliche Reaktion und Kritik

Diese Entscheidung stieß auf Unverständnis seitens Dujmovits und Köfel. Sie kritisierten, dass es möglich war, die israelische Flagge an offiziellen Gebäuden zu hisen, während die UN-Flagge, die symbolisch für Frieden steht, abgelehnt wurde. Köfel merkt an, dass es eine schiefe Prioritätensetzung darstellt.

Ausblick und nächste Schritte

Trotz der Absage sind Dujmovits und Köfel entschlossen, das Gedenken am 29. Mai weiterhin zu fördern. Sie planen, die Stellungnahme des Verteidigungsministeriums der Opposition im Parlament zu übermitteln. Markus Sint, Klubobmann der „Liste Fritz“, hat bereits seine Unterstützung zugesagt. Zudem stimmt David Stögmüller, ein Abgeordneter der Grünen, zu, einen Lösungsansatz zu erarbeiten, um die Anliegen der Friedenssoldaten weiter voranzutreiben.

