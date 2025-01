Pensionist in Mariahilf von bellendem Hund angegriffen und verprügelt







Im Verlauf eines Streitgesprächs schlug ein Mann einen 83-jährigen Passanten nieder. Der Anlass für den Konflikt war der Hund des Opfers, der den Angreifer zuvor angebellt haben soll. WIEN/MARIAHILF. In der Wallgasse wurde am Donnerstagabend ein 36-Jähriger beschuldigt, einen 83-jährigen Passanten geschlagen und am Kopf verletzt zu haben. Zeugen sollen daraufhin die Polizei verständigt haben. Als die Beamten eintrafen und den Mann aufforderten, sich auszuweisen, soll er zunächst nicht reagiert haben. In…







