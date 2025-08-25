Penthouse Sports GmbH – Johannesgasse 25, 1010 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Die Penthouse Sports GmbH ist ein modernes Fitnessstudio, das sich durch eine exklusive Atmosphären und vielseitige Trainingsmöglichkeiten auszeichnet. Strategisch in einer zentralen Lage positioniert, bietet das Studio einen hochwertigen Standort, der sowohl für Berufstätige als auch für Fitnessbegeisterte leicht erreichbar ist.

Fakten und Leistungen

Die Penthouse Sports GmbH verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, darunter moderne Kraft- und Ausdauergeräte, funktionale Trainingsbereiche sowie Bereiche für Gruppen- und Personal Training. Zu den Hauptleistungen gehören:

Krafttraining: Hochwertige Geräte und Freihantelbereiche für alle Fitnesslevel.

Hochwertige Geräte und Freihantelbereiche für alle Fitnesslevel. Kardiotherapie: Eine breite Palette an Cardiogeräten, die ideal für Herzkreislauf-Training sind.

Eine breite Palette an Cardiogeräten, die ideal für Herzkreislauf-Training sind. Kurse: Vielfältige Fitnesskurse wie Yoga, Pilates, Zumba und Spinning, die regelmäßig angeboten werden.

Vielfältige Fitnesskurse wie Yoga, Pilates, Zumba und Spinning, die regelmäßig angeboten werden. Personal Training: Individuelle Trainingspläne und persönliche Trainer, die auf spezifische Ziele abgestimmt sind.

Individuelle Trainingspläne und persönliche Trainer, die auf spezifische Ziele abgestimmt sind. Ernährungsberatung: Unterstützung durch Ernährungsberater, um gesunde Lebensweise und Fitnessziele zu erreichen.

Unterstützung durch Ernährungsberater, um gesunde Lebensweise und Fitnessziele zu erreichen. Wellness-Bereich: Saunen und Ruhebereiche, um nach dem Training zu entspannen.

Vorteile

Ein hervorstechender Vorteil der Penthouse Sports GmbH ist die exklusive, moderne Umgebung, die ein angenehmes Trainingserlebnis ermöglicht. Darüber hinaus sorgen die niedrigen Mitgliederzahlen dafür, dass die Anlagen nie überfüllt sind. Dadurch wird jeder Besuch effizient und angenehm. Das freundliche und kompetente Personal steht den Mitgliedern jederzeit zur Seite, um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreichen.

Zielgruppe

Die Zielgruppe der Penthouse Sports GmbH umfasst gesundheitsbewusste Erwachsene, von jungen Berufstätigen bis hin zu erfahrenen Fitnessenthusiasten. Insbesondere Menschen, die Wert auf ein umfangreiches Angebot, individuelle Betreuung und eine hochwertige Ausstattung legen, finden hier den perfekten Ort. Auch Senioren, die gezielt Fitness für die Erhaltung ihrer Gesundheit suchen, sind in der Penthouse Sports GmbH herzlich willkommen.

Sonderangebote und Preise

Penthouse Sports GmbH bietet verschiedene Mitgliedschaftsmodelle an, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Zu den gängigen Optionen gehören:

Monatsmitgliedschaft: Monatlich kündbar, ideal für Neueinsteiger oder Personen mit wechselnden Bedürfnissen.

Monatlich kündbar, ideal für Neueinsteiger oder Personen mit wechselnden Bedürfnissen. Jahresmitgliedschaft: Ersparnisse im Vergleich zur Monatsmitgliedschaft; eine gute Wahl für regelmäßige Besucher.

Ersparnisse im Vergleich zur Monatsmitgliedschaft; eine gute Wahl für regelmäßige Besucher. Sonderaktionen: Häufig werden zeitlich begrenzte Aktionen wie „Bring einen Freund“-Tage oder Ermäßigungen für Studierende und Senioren angeboten.

Die Preise variieren je nach gewähltem Modell, liegen jedoch im konkurrenzfähigen Bereich für Fitnessstudios dieser Kategorie. Die genauen Preise sind auf der Website detailliert aufgeführt.

Öffnungszeiten

Das Fitnessstudio Penthouse Sports GmbH hat großzügige Öffnungszeiten, um sicherzustellen, dass Mitglieder jederzeit trainieren können. In der Regel öffnet das Studio montags bis freitags von 6:00 bis 22:00 Uhr und am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr. Dieser flexible Zeitrahmen macht es einfach, das Fitnessprogramm in den eigenen Alltag zu integrieren.

Insgesamt bietet die Penthouse Sports GmbH ein umfassendes Fitnesskonzept, das Vielfalt, Qualität und persönliche Betreuung miteinander verbindet. Ideal für all jene, die auf der Suche nach einem exklusiven und effektiven Fitnesserlebnis sind.

Penthouse Sports GmbH

Adresse: Johannesgasse 25, 1010 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum Fitnesstudio Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!